Di prossima uscita il vocabolario dialettale di Maierato a cura di Domenico (Mimmo) Rizzo e Massimo Brundia

di Pino Cinquegrana *

Parra comu ti mparau mammata o focularu, è una espressione molto vivace, non facile da tradurre in italiano e che comunque richiede più interpretazioni che lasciamo al momento della presentazione de vocabolario di Maierato dei due autori Mimmo e Massimo che da anni si occupano di dialetto locale. Nell’uso dialettale si richiede una maggiore comprensività, una facile decodificazione del termine usato, una percezione del suono di richiamo al sentire persino la musicalità della parola per comprendere l’atto comunicativo, come ad esempio: arrivau arzira all’ottu non è la stessa cosa di arrivau u saputuni u dici a sua. Se nella prima espressione si ha una semplice comunicazione di un fatto; nella seconda il verbo “arrivare” esprime non accettazione tra parlanti per l’intruso che dice la sua senza rendersi conto che la cosa è ampiamente acquisita.

L’uso della parola dialettale, nella parlata di una determinata comunità, è come tessere una ragnatela, prende molte direzioni, è una wordnet che usata in modo improprio causa default anche perché alcune parole dialettali non esistono più, altre hanno subito modificazioni per interferenze e, molte altre non trovano più l’uso del termine perché manca l’attività lavorativa del cui microcosmo linguistico questa faceva parte. In tutto questo ragionamento gli autori del Vocabolario di Maierato si sono calati per raggiungere una lingua, come quella di Maierato ricca di storiografie. Rimane l’impellenza culturale di realizzare un vocabolario che diventi guida alla comprensione della lingua dei padri ricca di un frasario complesso, una moltitudine di modi di dire, di allusioni, dei cambiamenti, questo grande lavoro risponde a tutto questo e molto altro che viene sugellato in questo capolavoro di Rizzo e Brundia.

* Riceviamo e pubblichiamo questa bellissima ed appassionata nota del prof. Pino Cinquegrana, illustre antropologo e stimato giornalista