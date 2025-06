Peggiori stili di vita e nutrienti per chi è autistico

A tavola, la scena si ripete ogni sera: le stesse due o tre pietanze, sempre dello stesso colore neutro, sempre con la stessa consistenza prevedibile. Per molte persone nello spettro autistico, il momento del pasto non è solo una routine quotidiana, ma una vera e propria sfida. Odori pungenti, rumori metallici, luci intense e il semplice contatto con cibi “sconosciuti” possono trasformare l’esperienza alimentare in un atto di resistenza.

Il risultato è spesso una dieta estremamente selettiva, composta da un numero ristretto di alimenti ritenuti “sicuri” perché familiari e sensorialmente tollerabili. Dall’esterno può sembrare un capriccio infantile, ma si tratta in realtà di un meccanismo di autoconservazione, profondamente radicato nella biologia e nella percezione sensoriale dell’individuo.

Questo schema alimentare rigido è molto più diffuso di quanto si pensi e non si esaurisce con l’infanzia. Può accompagnare la persona per anni, compromettendo in modo silenzioso la salute fisica, aggravando alcuni sintomi comportamentali e influendo negativamente sulla qualità della vita. Due gli scenari più comuni: da un lato la malnutrizione latente, con carenze nutritive anche gravi; dall’altro un’alimentazione ipercalorica e povera di nutrienti, che può portare a sovrappeso, problemi metabolici e disturbi digestivi già in età scolare.

Diete selettive e malnutrizione nascosta

Molte persone autistiche sviluppano, già dalla prima infanzia, un rapporto rigido e selettivo con il cibo. La motivazione non è il gusto, ma il bisogno di controllare l’esperienza sensoriale: consistenze nuove, colori vivaci, odori intensi o temperature imprevedibili possono generare ansia o disagio fisico reale. Per ridurre l’esposizione a questi stimoli percepiti come minacciosi, la dieta tende a restringersi in modo progressivo fino a includere solo un pugno di alimenti considerati “sicuri”.

Questo comportamento, se non gestito con attenzione, può portare a una forma di malnutrizione invisibile, spesso sottovalutata perché mascherata da un apporto calorico apparentemente adeguato. In realtà, molti dei cibi che rientrano nella “zona sicura” – come pasta in bianco, pane, patatine, dolci confezionati – sono energeticamente densi ma poveri di nutrienti essenziali. Si introduce così nel corpo un paradosso: calorie in abbondanza, ma micronutrienti in cronica carenza.

Le sostanze più frequentemente carenti sono vitamina A, fondamentale per la salute della vista e delle mucose; vitamina D, essenziale per l’assorbimento del calcio e la mineralizzazione ossea; vitamina B12, che supporta il sistema nervoso e la produzione di globuli rossi; ferro, coinvolto nella sintesi dell’emoglobina e nella regolazione dell’energia; zinco, necessario per la cicatrizzazione, il gusto e il sistema immunitario. Questi elementi non sono solo “bonus salutistici”, ma mattoni strutturali per lo sviluppo fisico e cognitivo.

Le conseguenze non tardano a manifestarsi, anche se spesso passano inosservate. Affaticamento cronico, frequenti infezioni respiratorie, disturbi della concentrazione, irritabilità e ritardi nella crescita sono segnali tipici di queste carenze. Tuttavia, in un contesto dove l’attenzione è concentrata su altri aspetti della condizione autistica, tali sintomi possono venire erroneamente attribuiti a “difficoltà comportamentali” o “fasi dello sviluppo”, ritardando la diagnosi nutrizionale e l’intervento.

Questa forma di malnutrizione selettiva si trasforma così in un fattore aggravante del quadro complessivo, amplificando problematiche già presenti e generando un ciclo difficile da spezzare. Più il corpo è carente, più aumentano l’irritabilità, la stanchezza e la resistenza al cambiamento, rendendo ancora più complessa l’introduzione di nuovi alimenti. Il cibo, che dovrebbe sostenere il corpo e la mente, diventa fonte di disagio e ulteriore isolamento.

Per interrompere questo schema è fondamentale identificare precocemente le carenze, monitorare lo stato nutrizionale nel tempo e affiancare la famiglia con strategie educative e terapeutiche specifiche, in collaborazione con nutrizionisti esperti in disturbi dello spettro autistico. Solo così è possibile reintegrare, con gradualità e rispetto, quegli alimenti che possono restituire energia, equilibrio e benessere alla persona.

Comfort food e sovrappeso: il circolo vizioso

Se da un lato alcune persone autistiche affrontano una dieta limitata e carente, dall’altro molti trovano rifugio in un’alimentazione altamente calorica ma povera di qualità nutritiva. I cosiddetti “cibi rifugio”, come merendine, patatine, pane bianco, formaggi fusi, snack dolci o salati confezionati, offrono consistenze morbide, sapori ripetibili e una prevedibilità sensoriale che rassicura e protegge. Non richiedono sforzo masticatorio, non cambiano colore o odore da un giorno all’altro, e soprattutto non sorprendono.

Questa preferenza verso alimenti facili e consolatori non è legata solo al gusto, ma al bisogno di controllo e prevedibilità in un mondo percepito come caotico. Tuttavia, proprio per queste caratteristiche, questi cibi risultano iperstimolanti per il cervello e spingono a consumi frequenti, spesso fuori pasto. A peggiorare la situazione si aggiungono comportamenti comuni nello spettro autistico, come la bassa attività fisica, l’elevato tempo trascorso davanti agli schermi, la disregolazione del ritmo sonno-veglia e la difficoltà a interpretare segnali di fame e sazietà.

Dormire poco o in modo frammentato altera profondamente il sistema ormonale che regola l’appetito: aumenta la grelina, l’ormone che stimola la fame, e si riduce la leptina, che invece segnala la sazietà. Questo squilibrio spinge verso spuntini notturni, desiderio compulsivo di zuccheri e un uso sempre più frequente del cibo come strumento di conforto emotivo. Il corpo entra così in un ciclo disfunzionale: più stanchezza e stress, più voglia di cibo energetico, più accumulo di grasso, meno energia per muoversi. Con il tempo, il metabolismo si altera e possono insorgere problemi digestivi, fegato grasso, costipazione cronica e sovrappeso già in età scolare.

A livello psicologico, l’aumento di peso può contribuire a una maggiore ritrosia al movimento, accentuando l’isolamento sociale e le difficoltà motorie. Il corpo diventa fonte di disagio e lo sport viene evitato, anche perché spesso non è proposto in forma adattata alle sensibilità sensoriali della persona autistica. Così, la mancanza di movimento non è solo una conseguenza del cibo scelto, ma anche della scarsa accessibilità alle attività fisiche compatibili con i propri bisogni.

Sottovalutare questi segnali significa lasciare che si costruisca, giorno dopo giorno, una catena metabolica fragile, difficile da ristrutturare in età adulta. L’intervento precoce e multidisciplinare – che tenga conto di nutrizione, sonno, movimento e stimoli ambientali – può fare la differenza nel prevenire condizioni come obesità infantile, diabete tipo 2 e disturbi gastrointestinali ricorrenti. Serve un’educazione alimentare centrata non sul divieto, ma sulla costruzione di alternative accettabili, calibrate sulle reali possibilità sensoriali e affettive di chi le riceve.

Strategie inclusive per spezzare il ciclo

Intervenire sui comportamenti alimentari e sugli stili di vita delle persone nello spettro autistico richiede più di una semplice dieta. Serve un approccio costruito con gradualità, che unisca competenze mediche, educative e familiari. Nei contesti più aggiornati, il primo passo è rappresentato da uno screening nutrizionale semestrale, che consenta di monitorare nel tempo i livelli di vitamine, minerali, peso corporeo e crescita. Questo permette di agire prima che le carenze si trasformino in complicazioni croniche.

Tra le strategie più efficaci per superare la rigidità alimentare c’è il food-chaining, un metodo che parte dagli alimenti già accettati per introdurre, con piccoli passaggi, nuove varianti per forma, colore, consistenza e sapore. Ad esempio, da una pasta bianca si può passare a una pasta integrale dello stesso formato, poi a una conditi leggeri e infine a combinazioni più complesse. Questo processo, se guidato da un professionista e sostenuto dalla famiglia, permette di abbassare l’ansia del nuovo e costruire un ponte verso la varietà.

Anche l’ambiente scolastico può svolgere un ruolo cruciale. I laboratori di cucina multisensoriale, proposti da educatori formati, aiutano i bambini e i ragazzi a familiarizzare con gli alimenti attraverso esperienze tattili, olfattive e visive, senza la pressione dell’assaggio immediato. Parallelamente, le pause motorie distribuite lungo la giornata scolastica – brevi attività fisiche come salti, corse leggere, esercizi di coordinazione – aiutano a scaricare l’iperattività, migliorare l’umore e stimolare la fame fisiologica, non quella dettata dalla noia o dall’ansia.

In ambito domestico, alcune famiglie utilizzano app di coaching nutrizionale, che propongono sfide positive legate all’esplorazione di nuovi cibi o al movimento. I premi sono simbolici, spesso virtuali, ma riescono a innescare dinamiche motivazionali che rendono più accettabile il cambiamento. Strumenti simili permettono anche di monitorare i progressi, annotare preferenze e adattare il percorso agli interessi del bambino o del ragazzo.

Ma il cambiamento sostenibile non può basarsi solo sulla buona volontà delle famiglie. È essenziale che esistano politiche pubbliche coordinate, che garantiscano linee guida obbligatorie per lo screening nutrizionale in età evolutiva, rimborsi per integratori certificati, formazione degli insegnanti sulle strategie sensoriali e un reale coordinamento tra sanità, scuola e welfare. Solo così un adolescente che oggi rifiuta tutto tranne pasta in bianco e biscotti può arrivare a scoprire nuovi sapori, accettare la variabilità del cibo e percepire il corpo non come un limite, ma come uno strumento da nutrire, rispettare e valorizzare.