Italia travolta in Norvegia: 3-0 e qualificazione Mondiale già a rischio. Pioggia di critiche per Spalletti e Gravina

Una sconfitta pesante, che rischia di entrare nella storia come una delle più umilianti per la Nazionale italiana. In Norvegia, l’Italia si giocava una fetta fondamentale del percorso verso i Mondiali del 2026, ma la prestazione è stata disastrosa: 3-0 senza appello e nessun tiro nello specchio della porta fino al 92’, con un tentativo fiacco di Lucca.

La Nazionale di Luciano Spalletti è apparsa irriconoscibile: fragile in difesa, evanescente in attacco, priva di carattere e identità. Una caduta che solleva interrogativi pesanti non solo sulla guida tecnica, ma anche sulla gestione federale. Finito nel mirino il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che aveva confermato Spalletti nonostante il deludente Europeo 2024 in Germania.

L’umiliazione patita contro una Norvegia organizzata e brillante – trascinata da Odegaard, Nusa e Sorloth – ha fatto svanire le timide speranze alimentate dalla Nations League. Ora, a meno di un miracolo nelle prossime gare del girone, l’Italia sarà costretta a passare dai playoff. Con il rischio concreto di saltare il terzo Mondiale consecutivo.

Dalla prestazione degli azzurri, nessun segnale di reazione o orgoglio. La maglia è sembrata pesare poco, calpestata da un atteggiamento passivo e arrendevole. Il clima attorno alla Nazionale è rovente: si invocano scuse pubbliche, riflessioni profonde e – per molti – anche dimissioni.

L’alibi della stanchezza stagionale non regge: i norvegesi, come gli italiani, arrivano da mesi intensi di campionato, ma in campo hanno mostrato fame, lucidità e gioco. L’Italia, invece, è apparsa smarrita, incapace di proporre qualcosa oltre a uno sterile possesso palla.

Il cammino verso il 2026 ora si fa in salita. E la credibilità del progetto tecnico e federale è più che mai sotto esame.