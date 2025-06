Crisi al Liceo “Alessi” di Perugia: interviene il Ministro Valditara

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alla lettera inviata dal Sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in merito alla situazione di criticità emersa presso il liceo scientifico “Alessi”.

Valditara ha dichiarato di aver immediatamente chiesto chiarimenti al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, Sergio Repetto, il quale ha riferito che già nel mese di marzo era stato avviato un accertamento ispettivo. Tale verifica, pur essendosi conclusa, non ha individuato soluzioni immediate a causa dei vincoli normativi in ambito giuslavoristico.

Tuttavia, il Ministro ha assicurato il proprio impegno personale affinché venga trovata una soluzione rapida, nel rispetto della normativa vigente, che garantisca continuità e serenità nella direzione della scuola, tutelando studenti e personale scolastico.

“Confido – ha aggiunto Valditara – che il Direttore dell’Usr umbro possa adottare al più presto i provvedimenti necessari per ristabilire un clima sereno all’interno dell’istituto”.