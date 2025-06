Massimiliano Del Rosso debutta sul palco: corso sulla link building a Porto Sant’Elpidio

Dopo 17 anni di carriera nel settore SEO, Massimiliano Del Rosso, consulente e link building specialist, annuncia a sorpresa il suo primo intervento pubblico. “La mia prima (e ultima?) volta”, ha scritto ironicamente sui social, rivelando che non aveva mai partecipato a un evento del settore, né tantomeno preso la parola davanti a una platea.

L’occasione è nata dall’invito del collega Carlo Ricolo, che Del Rosso ha accettato con entusiasmo: “L’idea di parlare a un pubblico di giovani e spiegare la link building allo stato dell’arte mi ha subito affascinato”, ha dichiarato.

L’appuntamento è per martedì 10 giugno, dalle 14:00 alle 18:00, nella suggestiva cornice di Villa Baruchello a Porto Sant’Elpidio nelle Marche. L’evento è parte del percorso formativo del corso Marketing & ICT, ma è aperto a tutti e totalmente gratuito.

Il titolo del workshop: “SEO, Link Building & strategie digitali che funzionano davvero?” promette un pomeriggio denso di spunti pratici per chi vuole comprendere meglio come strutturare una strategia digitale efficace, e perché “i link non sono tutti uguali”.

Un’occasione imperdibile per chi vuole imparare dai professionisti e, forse, partecipare all’unico evento dal vivo tenuto da Max Del Rosso.