Vibo Valentia. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba: “Non andrò a votare ai referendum. Sono propaganda della sinistra”

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia, Pasquale La Gamba, ha annunciato pubblicamente la sua decisione di non partecipare ai referendum promossi dalla CGIL, sostenuti anche dal Partito Democratico. In una dichiarazione diffusa sui social, La Gamba ha criticato duramente l’iniziativa, definendola “un’operazione di propaganda mascherata da battaglia di principio”.

“Non andrò a votare – ha affermato – perché questi referendum non sono strumenti di democrazia reale, ma servono solo a rilanciare la macchina elettorale della sinistra”. Secondo La Gamba, le proposte referendarie riguardano normative approvate dalla stessa sinistra quando era al governo: “Se erano così sbagliate, perché non le hanno modificate allora? Ora, dall’opposizione, preferiscono far spendere oltre 400 milioni di euro agli italiani”, ha aggiunto.

Il dirigente di Fratelli d’Italia ha inoltre accusato CGIL e PD di strumentalizzare temi come i diritti per fini elettorali, sostenendo che dietro “la retorica dei diritti” si celano “forze politiche in cerca di visibilità, incapaci di offrire soluzioni reali per lavoro, sviluppo e impresa”.

La Gamba ha concluso invitando gli elettori che credono “nel lavoro serio, nell’impresa e nello sviluppo concreto del Paese” a disertare le urne: “Lo strumento referendario è sacro – ha detto – ma quando viene usato per scopi politici di parte, l’unico modo per difenderne la dignità è non partecipare”.