Tragedia a Cene: Rubens Bertocchi uccide la moglie Elena Belloni e si toglie la vita

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Cene, nella Bergamasca. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha ucciso la moglie Elena Belloni, 51 anni, all’interno della loro abitazione in via Fanti, sparandole con una pistola regolarmente detenuta, per poi togliersi la vita con la stessa arma.

A scoprire l’orrore è stato il figlio ventenne della coppia, che non riuscendo a entrare in casa ha allertato i soccorsi. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso l’accesso all’appartamento, situato al civico 53 di una casa a tre piani.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio, sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Clusone e al Nucleo investigativo di Bergamo. Nell’abitazione non sono stati trovati al momento scritti che chiariscano i motivi del gesto, anche se Rubens Bertocchi avrebbe inviato un messaggio a una persona vicina alla moglie annunciando le sue intenzioni.

La casa e i cellulari della coppia sono stati posti sotto sequestro.

Rubens Bertocchi lavorava come guardia giurata, mentre Elena Belloni era impiegata. I due vivevano con i loro due figli. In passato avevano gestito un negozio di alimentari e, come sottolineato dal sindaco Edilio Moreni, erano “una famiglia molto conosciuta e ben inserita” nel tessuto sociale del paese.

«L’intera comunità di Cene è profondamente scossa per quanto accaduto – ha dichiarato il sindaco –. È una tragedia che lascia tutti sgomenti».

In questo momento di dolore, il pensiero va ai figli e ai familiari colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto drammatica.