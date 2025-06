Elon Musk perde 34 miliardi in un solo giorno: crollo record per Tesla

Giornata nera per Elon Musk: il suo patrimonio personale si è ridotto di ben 34 miliardi di dollari al termine della giornata di ieri, secondo quanto riportato dal Bloomberg Billionaires Index. Si tratta della seconda maggiore perdita giornaliera mai registrata dall’indice, superata solo da un precedente crollo, anch’esso subito da Musk, nel novembre 2021.

All’origine della flessione c’è il tracollo del titolo Tesla, che ha chiuso la giornata con un -14% in Borsa. Secondo la società di analisi finanziaria FactSet, è la maggiore perdita di capitalizzazione in un solo giorno mai registrata da un’azienda quotata: circa 150 miliardi di dollari volatilizzati in poche ore.

Nonostante il tonfo, Musk mantiene il primato di uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato intorno ai 334 miliardi di dollari, grazie soprattutto alle sue partecipazioni in Tesla e SpaceX.