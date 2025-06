Baia Summer Festival 2025 – Aperte le iscrizioni

Mondo REC, in collaborazione con il Comitato Turistico San Giuliano Mare e Ramberti Group, annuncia l’apertura dei casting gratuiti per la prima edizione del BAIA Summer Festival, un evento dedicato alla musica emergente che si terrà dal 13 luglio al 17 agosto 2025 nella suggestiva Baia di Rimini.

Il festival rappresenta un’opportunità straordinaria per giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, offrendo loro la possibilità di esibirsi davanti a un vasto pubblico e a una giuria d’eccezione composta da personalità di spicco della scena musicale italiana. Le esibizioni si svolgeranno su un palcoscenico allestito sulla spiaggia, creando un’atmosfera unica sotto le stelle.

Il BAIA Summer Festival prevede quattro categorie di partecipazione: Junior, Senior, Inediti e Band. In totale, quaranta artisti selezionati avranno l’opportunità di portare la propria voce e le proprie note in una gara emozionante e colorata, culminando in una spettacolare finale.

Le selezioni sono aperte e gratuite. Per candidarsi, come cantante solista o in gruppo, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Mondo REC e seguire le indicazioni previste dal regolamento. Le iscrizioni saranno accettate fino al 20 giugno 2025.

Per ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura:

https://www.mondorec.it/baia-summer-festival-2025-coming-soon/

Mondo REC è una Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Onlus che dal 1997 promuove esperienze culturali, educative e aggregative ispirate alle arti cinematografiche e multimediali. Nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani appassionati di cinema, la cooperativa si è evoluta in un punto di riferimento per la valorizzazione della creatività giovanile e la promozione della socialità.

Attraverso progetti artistici, ricreativi e formativi, Mondo REC si impegna a contrastare l’emarginazione sociale, favorendo inclusione, partecipazione e protagonismo attivo. I suoi servizi si rivolgono a una comunità ampia e diversificata: giovani, famiglie, anziani, persone con disabilità, scuole, università, associazioni e istituzioni pubbliche.

Particolare attenzione è rivolta alle categorie più fragili – tra cui disabili, anziani e giovani in situazioni di svantaggio – attraverso iniziative pensate per stimolare integrazione e benessere in contesti positivi e dinamici. La cooperativa coinvolge anche giovani collaboratori, offrendo loro l’opportunità di crescere professionalmente coordinando progetti e attività.