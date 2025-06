Crotone, gli alunni della scuola “Don Milani” avranno una nuova mensa scolastica

Amministrazione comunale sempre in piena attività per il decoro della Città (Crotone un continuo cantiere aperto per la sustemazione di strade e marciapiedi) e per offrire qualificati servizi alla collettività, in particolare ai giovani studenti. Al via i lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica per gli alunni della scuola “Don Milani”. Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi.

I lavori sono stati consegnati questa mattina (6 giugno 2025) alla ditta che realizzerà l’opera che prevede un finanziamento di 386.400 euro rivenienti dal finanziamento PNRR a seguito di apposita progettazione dell’amministrazione Comunale.

L’immobile sarà realizzato nel centro urbano della città di Crotone lungo Via Gioacchino da Fiore, presso l’Istituto I.C. “CUTULI-DON MILANI”, scuola primaria “Don Milani” e destinata ad una popolazione scolastica di 160 alunni.

La struttura sarà realizzata con telai piani ortogonali, tamponature in poroton da 30 cm, con cappotto esterno realizzato con pannello termoisolante in EPS da 8 cm controparete, finito da intonaci e tinteggiatura.

Si prevede la posa in opera di serramenti in PVC a taglio termico.

Gli infissi, ad apertura scorrevole saranno realizzati con vetri antisfondamento e i pavimenti saranno realizzati con materiali aventi prestazioni antisdrucciolo e antiscivolo.

Le pareti interne della sala mensa saranno rifinite da intonaci per usi civili e tinteggiatura chiara, mentre i bagni e il locale di arrivo del cibo saranno rivestiti con mattonelle in ceramica di colore chiaro, facilmente lavabili e sanificabili.

La pavimentazione interna sarà realizzata con piastrelle di colorazione chiara in gres o simile a garanzia di una maggiore resistenza meccanica, facilmente lavabili e sanificabili.

Tutti i locali saranno dotati di aeroilluminazione naturale.

Il locale mensa sarà utilizzato per la consumazione dei pasti che arriveranno

dall’esterno preparati e confezionati, come previsto dalle linee guida UE.

“Un risultato raggiunto a tempi di record per un obiettivo imposto dal ministero – ha dichiarato l’assessore Bossi – e per questo risultato ringrazia soprattutto gli ingegneri Blandino e Parise del settore 4 PNRR e Programmi complessi, coordinati dal dirigente Stellato. Anche in questo caso – ha continuato Bossi – si va a colmare un gap e si darà la possibilità agli studenti di poter prolungare il proprio tempo di permanenza a scuola con benefici noti a tutti e soprattutto per andare incontro alle direttive del ministero e dell’UE. Ci saranno nei prossimi giorni altre novità per quanto riguarda l’attività di settore, che solo nell’ultima settimana ha approvato/avviato interventi importanti per la fruizione di servizi ad un’intera comunità”.