Premio Letterario Nazionale “Carlo Caruso: il Giudice, l’uomo, il poeta”, V edizione

Un evento dedicato ai giovani, per restituire loro dignità e voce attraverso la scrittura

ROMA – Lunedì 9 giugno 2025, dalle ore 10:00 alle 18:30, presso la prestigiosa Sala Consiliare di Palazzo Valentini (Via IV Novembre, 119/A – Roma), si terrà la cerimonia di premiazione della V Edizione del Premio Letterario Nazionale “Carlo Caruso: il Giudice, l’Uomo, il Poeta”, promosso dall’Associazione Carlo Caruso Aps, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di numerose altre istituzioni e realtà associative. Il Premio letterario “Carlo Caruso”, istituito cinque anni fa per ricordare l’insigne uomo di giustizia scomparso nel 2018, per molti anni giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, è indirizzato ai minori e giovani-adulti in vinculis, messi alla prova e/o comunque sottoposti a provvedimenti penali e civili dell’Autorità Giudiziaria Minorile su tutto il territorio nazionale. Ha l’obiettivo di premiare le opere, valorizzare i giovani autori che sapranno esprimersi in modo chiaro, mettendo a nudo i propri sentimenti, le proprie aspirazioni e i loro sogni, in un momento particolarmente difficile della loro giovane vita.

La scrittura, come voleva Carlo Caruso – magistrato, poeta, scrittore e musicista – deve appropriarsi del reale ed essere testimonianza esistenziale. Obiettivo del Premio, quindi, è stimolare la produzione di testi che sappiano raccontare la “vita vera” fatta di sofferenza, di sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate, di riscatto, d’amore e di nuovi progetti. Il Premio è nato per dare ai giovani sottoposti alla Giustizia minorile uno spazio espressivo autentico che possa restituire loro dignità e voce attraverso la scrittura, con tre sezioni letterarie: POESIA INEDITA, NARRATIVA BREVE INEDITA, e TESTO RAP INEDITO. La giornata del 9 giugno è articolata in due sessioni:

Prima sessione (10:00 – 13:30):

Introduce e modera l’Avv. Eugenio Bisceglia, Presidente del Premio. Verranno lette le opere, premiati e consegnati i riconoscimenti ai finalisti delle tre sezioni. Previsti gli interventi della Dott.ssa Maria Pia Turiello (Presidente di Giuria), della Dott.ssa Marisa Manzini, della Dott.ssa Micaela Piredda e della Dott.ssa Angela Rivellese, tra gli altri.

Seconda sessione (14:30 – 18:30):

Moderata dal giornalista RAI Dott. Pino Nazio, sarà dedicata a un seminario di approfondimento con esperti del settore minorile, tra cui: Dott.ssa Alida Montaldi, Avv. Francesco Graziano, Dott.ssa Francesca Mosiello, Dott.ssa Serenella Pesarin, Dott. Sergio De Nicola ed altri autorevoli relatori.

Il Premio sarà aperto dai saluti e dagli interventi di importanti figure istituzionali, tra cui il Dott. Pierluigi Sanna (Vice Sindaco Città Metropolitana di Roma), la Dott.ssa Lidia Salerno (Presidente Tribunale per i Minorenni di Roma), l’Avv. Paolo Nesta (Presidente COA Roma), e la Prof.ssa Lucia Branca Caruso, Presidente dell’Associazione “Carlo Caruso”. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con 5 crediti formativi ordinari.