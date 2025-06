Innovazione sociale della residenza Good Life con testimonial il supermodello gentile Fabio Mancini

Marina di Ginosa (TA) – Venerdì 6 giugno sarà posata la prima pietra del cohousing innovativo dedicato a persone di ogni età e condizione, alle ore 17:30 presso Good Life Senior Cohousing a Marina di Ginosa, un progetto residenziale innovativo e ad alta vocazione sociale che mira a ridefinire i modelli abitativi in chiave inclusiva, sostenibile e turisticamente accessibile.

Promossa da una startup dinamica nel settore socio-sanitario, l’iniziativa nasce per rispondere in maniera concreta a due sfide cruciali per il futuro dei territori: l’invecchiamento attivo della popolazione e l’accessibilità universale dell’offerta turistica ed abitativa, con un approccio che fonde architettura, welfare di comunità e rigenerazione territoriale.

Good Life non si limita a proporre una residenza per anziani: il progetto si configura come un villaggio abitativo inclusivo, aperto anche a persone con disabilità motorie, caregiver e turisti in cerca di soggiorni autentici e sostenibili, integrando servizi socio-assistenziali con attività culturali, aree comuni, spazi verdi, ristorazione interna e infrastrutture sportive (campo da padel, piscina, mobilità elettrica e noleggio bici).

Alla cerimonia ufficiale della posa della prima pietra prenderanno parte esponenti di rilievo del panorama istituzionale: Vito Parisi (Sindaco di Ginosa), Dania Sansolino (Assessora alle Politiche sociali), Gianfranco Lopane (Assessore Regionale al Turismo), On. Giovanni Maiorano, On. Vito De Palma, On. Marcello Gemmato (Sottosegretario alla Salute), dott. Vito Gregorio Colacicco (Direttore Generale ASL Taranto).

Interverranno inoltre la dott.ssa Nunzia Galante ed Emanuele Stamerra, rispettivamente Presidente e Direzione del progetto, con approfondimenti sul modello architettonico, economico e sociale del cohousing.

Ospite d’eccezione e testimonial sarà il supermodello internazionale e volto iconico della moda maschile Fabio Mancini, da sempre vicino ai temi dell’inclusione, del benessere e della promozione sociale con il suo progetto solidale Fabio Mancini EuropeanSchool Project diretto scientificamente dalla dott.ssa Iolanda Chinellato: porterà il suo contributo a sostegno di una visione più umana e innovativa dell’abitare contemporaneo.

Good Life rappresenta un caso pilota replicabile, coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con le politiche europee di rigenerazione urbana e welfare abitativo.