Melicucco – Premiati i vincitori della 3° edizione del Concorso di Poesia “Araba Fenice”

Melicucco – la 3° edizione del Concorso di Poesia “Araba Fenice” ideato dal Rino LoGiacco è giunto al traguardo. Ed infatti domenica, il Presidente dell’Associazione Culturale “La Fenice” di seguito “Fenix Accademy”, Rino Rosario LoGiacco ha magistralmente presentato e condotto la Premiazione del 3° Concorso “Araba Fenice”. La manifestazione si è svolta presso la struttura dell’ex Asilo in Via Vittorio Veneto, 62 a Melicucco RC. Una manifestazione che ha superato ogni aspettativa, lasciando nel cuore dei presenti un segno indelebile. Un inno alla bellezza della cultura, tra poesia, musica e tradizione.

La presenza della TV , del giornale, il quotidiano online LaPrimaPagina.it, di Pianatv, della casa editrice Pace Edizioni e dell’ente Policastrello Vive che ha omaggiato con un soggiorno a tutti i partecipanti, ha reso l’evento ancora più prestigioso. Sul podio non solo le prime tre opere classificate ma ben sedici autori sono stati premiati con le loro poesie, oltre agli attestati di merito, di partecipazione e menzione speciale consegnati a veri custodi dell’anima poetica del nostro tempo. Di straordinario valore umano e spirituale gli interventi del nostro stimato Vicario Don Igor Scalamandrè, della sapiente moderatrice Avv. Deborah Ciricosta, presidente anche lei della Associazione Culturale “Nuovi Orizzonti” e del raffinato Dott. Pace. Emozione pura anche grazie alla presenza per la prima volta in pubblico della poetessa Gisella Condoluci e alla voce incantevole di Mariapia Marcucci, che ha toccato le corde più profonde dell’anima.

A chiudere il tutto, la dolcezza autentica dei nostri dolci calabresi, simbolo di un popolo che accoglie e celebra la vita. Un evento che merita d’essere istituzionalizzato: per continuare a coltivare la bellezza, l’arte e l’identità della nostra amata terra.

La Prima classificata, Caterina Tagliani, avrà una sua pagina personale su Wikipoesia, la grande enciclopedia online de “La Repubblica dei Poeti” .. Ed inoltre una sorpresa per tutti i partecipanti offerta dall’Ente Policastrello Vive . Un bellissimo borgo a due passi dal Santuario della Madonna del Pettoruto , dove passa la famosa ciclovia della Calabria. I 3 vincitori sono stati decretati dalla Giuria di Esperti comprese le due opere segnalate. Altre 3 vincitori sono stati scelti dalla Giuria Popolare . Inoltre sono stati assegnati altri premi. Di seguito il decreto dei Vincitori. Alcuni di questi autori sono molto distanti; Germania, Inghilterra, Umbria, Grecia…

Giuria . . .

Caterina Tagliani – “Abissi Siderali Francesca Misasi – “Radici” Selene Pascasi – “la Mia anima è vento”

1.Opera segnalata – “Donna “ di Antonella Valeriano

2.Opera segnalata – “Prendi il largo” Don Felice Palamara

Giuria Popolare . . .

Rosa Veneziano – “O Patria Mia” Theocharis Stilos – “Solitudine” Giuseppina Prostamo – “Miraggio” Exequo – Olga Athanasiou Koutsivou Exequo – Ioannis Papageorgiu

Menzione d’Onore

The Twin Sara Mercury – “Calabria” Francesca Misasi – “Radici” Selene Pascasi – “la Mia Anima è Vento” Caterina Tagliani – “Abissi Siderali”

Attestati di partecipazione – per tutti i partecipanti

Attestati di Merito – Selene Pascasi, Don Felice Palamara, Antonella Valeriano, Don Igor Scalamandrè.

Attestati di Apprezzamento e Gratitudine – Sonia Demurtas, M° Carmine Fusaro, Don Pasquale Galatà, Maurizio Carè, Enzo Melissari, M°Orafo Patrizio Papasidero, Mariapia Marcucci, Gruppo Parrocchiale Melicucco, Fabiola Rettura e Concetta Macrì .

In aggiunta alle scelte delle giurie il sottoscritto ha voluto premiare alcuni autori con Attestato e Medaglia al Merito “Il Meandro d’Oro”, una scultura che racchiude molte simbologie, leggende, miti e religiosità, rappresenta la Grecia, nonché la Magna Grecia e tutto il mediterraneo ellenico, quindi ho voluto realizzare le medaglie per le Opere che richiamano la nostra Magna Grecia premiando, Francesca Misasi con la prosa dal titolo “Radici”, The Twin Sara Mercury con i versi di “Calabria”. Inoltre gli autori che hanno rappresentato la Grecia con le loro liriche; Theocharis Stilos, Elena Zaramitropoulos, Olga Athanasiou Koutsivou, Ioannis Papageorgiu . . .

I presenti hanno potuto apprezzare le liriche di alcuni poeti i quali hanno letto le poesie con le quali hanno partecipato o vinto al concorso; Antonella Valeriano con “Donna”, Giuseppina Prostamo con “Miraggio”, Rosa Veneziano con “O Patria Mia”, la new entry nel mondo poetico The Twin Sara Mercury con “Calabria, e la Vincitrice Caterina Tagliani con “Abissi Siderali” i cui versi sono ricchi di consapevolezza e vibrazioni emotive. Riporto le parole della Poetessa Caterina Tagliani vincitrice del concorso con una splendida lirica che ha toccato il cuore di tutti, Ringrazio la Giuria del Concorso ” Araba Fenice” per aver premiato la mia lirica ” Abissi siderali “. Ringrazio il Dottor Rino Rosario Logiacco per l’accoglienza e il clima familiare che ha saputo dare a questo bellissimo incontro di premiazione e di poesie davvero notevoli. Felice di aver conosciuto tante nuove amiche alle quali rinnovo le mie congratulazioni.

Per la prima volta si è esibita in pubblico, emozionatissima ed applaudita dagli astanti la nostra compaesana Gisella Condoluci con una poesia dal titolo “Sola ”.

All’inizio della manifestazione, dopo i convenevoli saluti, Mariapia Marcucci , gradita ospite, ci ha fatto ascoltare un brano non facile come interpretazione , ma lei è stata molto brava, applaudita da tutti i presenti, un attestato preparato anche per lei di “Apprezzamento e Gratitudine” per la sua partecipazione, inoltre identico attestato ben meritato ad Aldo Manchisi, del gruppo Parrocchiale di Melicucco che per tre giorni è stato con me di grande aiuto per allestire l’angolo tecnico, microfoni, computer e proiettore. Enzo Melissari si è occupato delle Fotografie e presso “cartofantasy” della stampa di tutti gli attestati. Ringrazio il M° Orafo Patrizio Papasidero della omonima Gioielleria per le targhe, nonchè la Casa Editrice Pace Edizioni per il patrocinio gratuito e la Presenza in sala, ringrazio per il patrocinio Culturale WikiPoesia, enciclopedia poetica che Console Onorario mi onoro di rappresentare, come ringrazio l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile famiglia Agricola, che mi onoro di rappresentare, la CF Creazioni di Carmine Fusaro , ed inoltre l’ Ente Policastrello Vive nella persona di Paolo Campolongo ringraziandolo per aver donato gratuitamente un soggiorno presso la struttura di Policastrello da lui gestita. Michele Cavallaro di Piana TV per essere stato presente con le riprese per la televisione da lui gestita, con un operatore per le riprese televisive. Ringrazio il Comune di Melicucco per averci messo a disposizione la sala conferenze. Il Vescovo S.E. Monsignore Alberti anche se non è stato presente fisicamente, ha giustificato la sua assenza con una Mail che abbiamo fatto vedere ai presenti in sala, ed anche il messaggio della Dirigente Scolastica che non è potuta presiedere all’evento. Ed inoltre un ringraziamento va a tutti i presenti in sala …

Co. Rino LoGiacco