La Sicilia segua l’esempio di Emilia Romagna e Puglia: stop relazioni con Israele

Fabio Granata, già parlamentare nazionale e assessore regionale, invita il Presidente della Regione Schifani e il Parlamento Siciliano a interrompere ogni relazione con lo Stato di Israele fin quando non fermerà la sua sconsiderata azione di sterminio sul Popolo Palestinese e a riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina. “La Sicilia non deve abdicare al suo ruolo politico e culturale di cuore del Mediterraneo e non può girarsi dall’altra parte di fronte al Genocidio del Popolo Palestinese. Sarebbe un segnale fortissimo se proprio noi interrompessimo ogni rapporto con lo Stato di Israele fin quando non fermerà la sua azione di sterminio contro il popolo palestinese. Riconosciamo invece, con un atto simbolico da parte di Governo e Parlamento, lo Stato Palestinese e lanciamo cosi un segnale politico fortissimo a Israele cosi come hanno fatto la Puglia e l’Emilia Romagna”.

“A maggior ragione dobbiamo farlo noi per motivi geopolitici e umanitari: facciamolo nel nome di 20 mila bambini trucidati, di 60 mila vittime innocenti, di un popolo ridotto alla fame in maniera vigliacca e feroce. Fermiamo genocidio e pulizia etnica, sosteniamo il diritto alla vita, alla libertà e alla Terra per la Palestina!”