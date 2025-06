Folkstone in concerto a Parma: sabato 7 giugno al Tattoo Nerd Fest 2025

Sabato 7 giugno 2025 alle ore 21:45, i FOLKSTONE si esibiranno al Tattoo Nerd Fest di Parma (Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A), presentando il loro doppio album “NATURA MORTA”. Inoltre, come regalo ai fan, dalle 14:00 alle 15:00, il gruppo terrà un piccolo set acustico e saranno disponibili per un firmacopie. L’ingresso alla manifestazione è a pagamento. I biglietti sono disponibili su Mailticket.

“Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e vinile, è un doppio album dall’animo malinconico e sincero, ma anche potente e vibrante di energia. Il disco si arricchisce della partecipazione di importanti featuring con artisti come i Modena City Ramblers in Fragile, Trevor Sadist in Mediterraneo, Daridel in Mala Tempora Currunt e i Punkreas in La Fabbrica dei Perdenti.

La musica si orchestra tra cornamuse, arpa e altri strumenti che, con il loro fascino, evocano tempi lontani. I testi, invece, sono sempre radicati nel qui e nell’ora, pronti a ritrarre scorci d’umanità con un occhio che, più che critico, rimane sensibile dalla prima all’ultima riga. Un ritratto scanzonato e romantico delle nostre vite e del mondo che ci circonda.

Spiega la band a proposito del disco: «La nostra “Natura Morta” è uno sguardo perso nella vita, un senso di disordine mistico ed una dose di disillusione nata da una costante ed autocritica riflessione. Il tutto sempre con il sorriso sulle labbra, sempre consapevoli della quotidiana realtà, così meravigliosa e struggente al tempo stesso. Siamo nell’epoca del materialismo spinto. Il nostro vuole essere un urlo disperatamente romantico».

“NATURA MORTA” è disponibile su AUDIOGLOBE

“NATURA MORTA” TRACKLIST:

Alabastro Appennino Vuoto a Perdere Lacrime di Marmo Natura Morta Macerie Resta qui Fragile – Feat. Modena City Ramblers Mediterraneo – Feat. Trevor, Sadist Mala Tempora Currunt – Feat. Daridel La Fabbrica dei Perdenti – Feat. Punkreas Scarpe Rotte Persia Sulla Riva Brindo Otra Vez L’ultima Thule (cover Guccini)

Dopo il SOLD OUT delle date al Legend Club di Milano, dal 28 al 30 marzo, i Folkstone proseguono il loro tour DELIRIUM2025 con una serie di nuove date.

FOLKSTONE | DELIRIUM2025

05/04 – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) – Circolo Arci San Lazzaro

24/05 – MORBEGNO (SO) – Morborock 2025

07/06 – PARMA – Tattoo Nerd Fest

20/06 – MONTAGNANA (PD) – Montagnana in Musica

27/06 – TRIESTE – Triskell Celtic Festival

04/07 – SESTO S.G. (MI) – Kozel Carroponte w/ Modena City Ramblers – NUOVA DATA

13/07 – PINASCA (TO) – TNT Fest 2025

19/07 – TREVISO – Suoni di Marca Festival

26/07 – MALPAGA (BG) – Malpaga Sounds

23/08 – CESENATICO (FC) – Druidia

26/08 – CASTAGNOLE (AT) – Festival Contro – NUOVA DATA

28/08 – EMPOLI (FI) – Beat Festival – NUOVA DATA

29/08 – FABRICA DI ROMA (VT) – FDB Festival

06/09 – MESTRE (VE) – Runika Fantasy & Medievale