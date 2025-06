Francesco Cavestri: il 4 giugno in concerto per “Piani per l’estate” a Calderara di Reno (Bo)

Francesco Cavestri, in occasione della rassegna “Piani per l’estate” presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno (Bo) presenterà, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, “IKI – Bellezza Ispiratrice”, un live tra jazz, hip hop, elettronica e arti visive interattive. Ingresso libero e gratuito.

Il giovane pianista e compositore bolognese Francesco Cavestri (classe 2003) presenta il suo progetto “IKI – Bellezza Ispiratrice”, un viaggio attraverso le sue composizioni musicali che uniscono il jazz, l’hip hop e la musica elettronica. Il progetto unisce suoni e immagini, creando un’atmosfera coinvolgente e interattiva grazie all’incontro di diverse forme d’arte.

Durante il concerto, le grafiche reagiscono in tempo reale con la musica suonata dal vivo sul palco, creando un’esperienza unica e coinvolgente. Il progetto è innovativo nel campo del jazz, dove la durata dei brani non è stabilita a priori e mai fissa.

Il concerto attraversa diverse atmosfere musicali, dalle composizioni originali di Cavestri a reinterpretazioni di giganti come Robert Glasper, John Coltrane, Radiohead e Ryuichi Sakamoto. Il concerto include anche un momento in solo piano, in cui Cavestri presenta la colonna sonora originale realizzata per RAI Play Sound.

Il progetto è stato presentato con successo in diverse città e Festival, sia in Italia che all’estero, tra cui il Bologna Jazz Festival, il Bravo Caffè e la Cantina Bentivoglio di Bologna, l’Alexanderplatz e la Casa del Jazz a Roma, Time in Jazz a Berchidda, il Teatro Triennale e il Blue Note di Milano, il Wally’s Jazz Club di Boston (USA) e prossimamente alla Steinway Hall di Dubai.

LINE UP DEL CONCERTO:

Francesco Cavestri – pianoforte, tastiere e synth

Mattia Bassetti – batteria

Moreno di Matteo – basso elettrico e contrabbasso

Cavestri è stato premiato nella categoria Entertainment, accanto a nomi di spicco come Celeste Dalla Porta (interprete di “Parthenope” di Paolo Sorrentino), Deva Cassel (protagonista de “Il Gattopardo”) e Olly (vincitore di Sanremo 2025). Un riconoscimento che lo colloca tra le personalità che hanno segnato con il loro talento e la loro visione il panorama culturale e dello spettacolo italiano nell’ultimo anno.