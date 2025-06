La comunità del Luna Park di Perugia in lutto per la scomparsa della Dott.ssa Vitali

La scomparsa improvvisa della Dott.ssa Vitali ha profondamente colpito la comunità del Luna Park di Perugia, dove da anni rappresentava una figura di riferimento per gli operatori e per l’intera organizzazione della manifestazione.

Nel corso del tempo si era instaurato un rapporto professionale improntato alla lealtà, alla collaborazione e al rispetto reciproco. La Dott.ssa Vitali era nota per la sua costante disponibilità, sia nel dialogo con gli operatori che nella gestione delle problematiche insieme alla commissione e ai suoi collaboratori.

La sua presenza era immancabile in occasione delle inaugurazioni ufficiali del Luna Park, dove interveniva in rappresentanza del Comune di Perugia. La sua autorevolezza discreta e il suo impegno hanno contribuito in modo decisivo alla crescita e al riconoscimento del Luna Park di Perugia come uno dei più importanti parchi divertimenti viaggianti a livello nazionale.

Alla notizia della sua scomparsa, gli operatori hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai collaboratori più stretti.