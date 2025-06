Vibo Valentia. Orgoglio di figlia e di Calabria: Karen Sarlo omaggia il padre Giuseppe per il suo impegno culturale

Con parole cariche di affetto e orgoglio, la giornalista di Rai Parlamento Karen Sarlo ha reso omaggio al padre, Giuseppe Sarlo, in occasione della consegna di una targa celebrativa che riconosce il suo instancabile impegno nel valorizzare le radici e l’identità della Calabria.

“A Giuseppe Sarlo, per la sua instancabile e appassionata dedizione nel custodire e valorizzare le profonde radici della sua amata terra Calabria” – recita la targa, realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco e voluta dal gioielliere Salvatore Franzè.

Il riconoscimento è parte del progetto #alidivibonesità, che celebra personalità calabresi che si distinguono per il loro contributo alla cultura, alla memoria storica e alla promozione del territorio.

“Grazie di cuore per aver colto il senso dell’impegno del mio amato papà”, scrive Karen Sarlo in un post commosso e sentito, che testimonia non solo il legame familiare, ma anche la gratitudine verso chi sa riconoscere il valore della memoria e dell’identità.

Un momento di emozione che unisce generazioni e valorizza l’anima profonda di Vibo Valentia e della Calabria.