Bevilacqua: “Onorati due giovani vibonesi al congresso di FI, ma imbarazzato dalla presenza di Fedez”

L’ex senatore Francesco Bevilacqua (Indipendenza) ha espresso soddisfazione per la partecipazione di due giovani vibonesi al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia. Si tratta di Gilda Guerrera e Filippo Daffinà, ai quali ha rivolto pubblicamente le proprie congratulazioni: “A loro le mie sincere felicitazioni”, ha dichiarato in un post.

Tuttavia, Bevilacqua ha anche manifestato perplessità per un altro aspetto dell’evento: la presenza del cantante Fedez. “Pur non avendo titolo, intendo comunicare personale disagio per la presenza di Fedez, soprattutto a causa dello scomposto ed, a mio avviso, ingeneroso attacco al Generale Roberto Vannacci“, ha scritto l’ex parlamentare, riferendosi a recenti dichiarazioni dell’artista sul discusso ufficiale.

Le parole di Bevilacqua accendono così il dibattito su toni e contenuti della manifestazione, che ha visto la partecipazione di figure politiche e personalità del mondo dello spettacolo.