Approvato il DL Animali: Bellucci (FdI), “Un passo di civiltà, più tutele per gli animali”

“Thor ha uno sguardo che parla: quello di chi ora ha una legge che lo tutela”. Con queste parole Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputata di Fratelli d’Italia, ha commentato l’approvazione definitiva del Decreto Legge Animali, che introduce un inasprimento delle pene per maltrattamento, abbandono e traffico di animali.

La misura, fortemente sostenuta dal Governo, rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento della dignità e dei diritti degli animali. “Gli animali non sono cose – ha sottolineato Bellucci – hanno una dignità, dei bisogni, dei diritti che finalmente la legge riconosce”.

Secondo il Vice Ministro, il provvedimento non è solo un atto giuridico, ma un segnale culturale che rafforza la consapevolezza collettiva sull’importanza della protezione degli esseri più fragili: “Un passo avanti, un segno di civiltà per costruire insieme una società migliore, fatta di persone capaci di proteggere chi non può difendersi da solo”.

Bellucci ha concluso il suo intervento con un tributo affettuoso agli animali domestici: “Lunga vita ai nostri pelosetti”.