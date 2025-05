Incendio di un’auto sulla strada Tiberina nei pressi di Narni

Sabato mattina, poco dopo le 11:20, una Volvo in marcia sulla strada Tiberina ha preso fuoco improvvisamente. L’autista, accortosi prima del fumo e poi delle fiamme provenienti dal veicolo, non ha potuto far altro che mettersi in salvo e chiamare immediatamente i vigili del fuoco per chiedere aiuto.

I pompieri sono intervenuti tempestivamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.