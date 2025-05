“W I BAMBINI”: Un programma speciale su Rai1 dedicato ai sogni e alle speranze dei più piccoli

Oggi, alle 17:15 su Rai1, va in onda “W I BAMBINI”, un programma del Tg1 condotto da Piero Damosso, padre Enzo Fortunato e, per la prima volta, da quattro bambini: Benedetta, Fithawit, Ascanio e Riccardo.

Il programma racconta le speranze e i sogni di oltre 70 bambini che si sono riuniti nei Giardini Vaticani in occasione del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. L’evento, promosso dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, è stato realizzato con la collaborazione di numerose realtà tra cui Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio, FIDAE, AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) – che in una nota sui social ha invitato tutti a seguire l’evento – e Cooperativa Auxilium.

Attraverso disegni e voci dei bambini, il programma esplora temi importanti come la pace, la povertà, l’ambiente, la scuola, il gioco, lo sport e la fede. A completare il racconto, le testimonianze di inviati e corrispondenti Rai da diverse parti del mondo – Medio Oriente, Ucraina, Stati Uniti, Perù, Kenya e Cina – e le riflessioni di personalità come Lino Banfi, Carlo Conti, Eleonora Daniele e Cesare Bocci, ambasciatore di Save the Children.

Questa novità televisiva di 45 minuti vuole dare spazio alla voce dei bambini, proponendo un racconto intenso e coinvolgente sul futuro che sognano per il mondo.