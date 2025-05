Perugia, fermati i responsabili delle aggressioni di maggio: il plauso del Comune alle forze dell’ordine

“Un sentito ringraziamento alla Procura della Repubblica di Perugia e alla Squadra Mobile della Polizia di Stato per l’efficace operazione che ha portato all’identificazione e al fermo dei responsabili delle gravi aggressioni avvenute il 3 e 4 maggio in via Bartolo e a Sant’Andrea delle Fratte”. Con queste parole, Antonio Donato, delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle autorità.

L’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine, ha sottolineato Donato, “dimostra quanto sia essenziale il lavoro di chi, ogni giorno, è impegnato nella tutela della legalità e nella difesa della sicurezza di tutte e tutti”. Il rappresentante dell’amministrazione comunale ha ribadito l’importanza di una risposta tempestiva e decisa a episodi di violenza, come quella garantita in questo caso dalla magistratura e dalle forze dell’ordine.

“Fondamentale – ha aggiunto – è la collaborazione tra Istituzioni per garantire un contesto in cui i cittadini possano sentirsi protetti, in particolare nei luoghi del divertimento e della socialità.”

Donato ha infine assicurato il continuo impegno del Comune: “Come amministrazione continueremo a fare la nostra parte con il massimo impegno e in piena sintonia con gli apparati di sicurezza dello Stato.”