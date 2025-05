Carmelo Di Salvo (business coach e consulente strategico): «Il cambiamento non si subisce, si guida»

Una conversazione con Carmelo Di Salvo, guida che accompagna imprenditori e aziende verso risultati concreti attraverso metodo, visione e umanità

In un panorama economico in costante trasformazione, le imprese hanno bisogno di punti di riferimento capaci di coniugare strategia e concretezza. Carmelo Di Salvo, consulente aziendale e business coach con oltre trent’anni di esperienza, è una di queste figure. Con sedi operative a Catania, Milano e una solida presenza a Canicattì, ha aiutato manager, imprenditori e team a superare sfide complesse, costruendo percorsi di crescita autentici e misurabili. Lo abbiamo intervistato per capire meglio il suo approccio e la sua visione.

Dottor Carmelo Di Salvo, in trent’anni di carriera ha seguito centinaia di aziende. Qual è la chiave del suo approccio?

Il cambiamento non si subisce, si guida. Credo fermamente che ogni processo di trasformazione debba partire da una strategia chiara e condivisa. Il mio lavoro si basa su un approccio multidisciplinare: coaching individuale, team coaching, formazione e consulenza strategica. L’obiettivo è sempre lo stesso: creare valore reale e sostenibile.

Lei è considerato un punto di riferimento nella business coaching italiana. Su cosa si fonda il suo metodo?

Su tre pilastri: concretezza, umanità e risultati. Ogni percorso inizia con un’analisi approfondita della persona e dell’azienda, per costruire insieme un piano d’azione misurabile. Non mi interessa vendere ricette preconfezionate, ma accompagnare ogni cliente nel trovare le sue risposte.

Dottor Carmelo Di Salvo, il coaching individuale sembra avere un ruolo centrale nel suo lavoro. Ce ne parla?

Assolutamente. Affianco imprenditori e manager nello sviluppo di competenze chiave come leadership, gestione del tempo, comunicazione efficace e visione strategica. Ogni sessione è personalizzata, perché ogni persona ha un potenziale unico da esprimere.

E con i team? Come si struttura il lavoro di gruppo?

Nel team coaching lavoriamo sulla coesione, sulla comunicazione e sulla performance collettiva. Utilizzo metodologie esperienziali che rendono i processi di apprendimento più efficaci. L’obiettivo è far emergere una cultura collaborativa che aiuti l’organizzazione a crescere.

Dottor Carmelo Di Salvo, Lei ha seguito progetti molto diversi tra loro, dalla ristrutturazione aziendale al mentoring per start-up. Ce ne racconta alcuni?

Uno dei progetti più interessanti è stato il rebranding di una storica cantina siciliana: abbiamo ripensato l’identità visiva, la mission, i valori e il posizionamento. Il risultato? Un +40% nel valore percepito del brand. In ambito sociale, ho coordinato un ampio progetto formativo per oltre 150 operatori di cooperative, con risultati tangibili sia sul piano organizzativo che umano. E poi ci sono le start-up: giovani imprenditori pieni di energia che accompagno nel trasformare un’idea in impresa.

Una delle innovazioni più apprezzate del suo approccio è il modello “pay for results”. In cosa consiste?

Le aziende pagano solo se raggiungiamo gli obiettivi concordati. È un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilità reciproca. Mi impegno in prima persona nei progetti, condividendo con il cliente sia i rischi che i successi. È un patto di serietà, che genera motivazione reciproca.

Dottor Carmelo Di Salvo, quali valori guidano il suo lavoro?

Umanità, etica e crescita sostenibile. Credo che ogni intervento debba valorizzare le persone e contribuire alla costruzione di ambienti di lavoro sani, etici e stimolanti. La consulenza non può limitarsi alla tecnica: è anche un atto culturale.

In un mercato sempre più complesso, che ruolo deve avere un consulente strategico oggi?

Deve essere una guida affidabile, capace di vedere lontano. Non basta risolvere problemi: bisogna aiutare le aziende a sviluppare una visione chiara, solida e sostenibile nel tempo. Il mio obiettivo è affiancare chi vuole fare la differenza con consapevolezza, strumenti efficaci e obiettivi misurabili.

Per Carmelo Di Salvo un incontro può cambiarti la vita! Un incontro può cambiare tutto: una svolta inattesa, un nuovo inizio.A volte basta uno sguardo, una parola, per riscrivere il destino. Qui nel profilo Linkedin di Carmelo Di Salvo tutte le skills del business coach e consulente strategico.