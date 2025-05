Un mondo visto con gli occhi dei bambini: su Rai1 uno speciale Tg1 per il Giubileo delle famiglie

Un appuntamento speciale andrà in onda sabato 31 maggio alle 17:15 su Rai1: una puntata straordinaria del Tg1 interamente dedicata ai sogni e alle speranze dei più piccoli, condotta eccezionalmente da quattro bambini insieme a Piero Damosso e padre Enzo Fortunato.

L’evento, della durata di 45 minuti, rappresenta una novità assoluta nella programmazione televisiva della rete ammiraglia della Rai. Al centro del racconto ci saranno i disegni, le voci e i volti di oltre 70 bambini riuniti nei Giardini Vaticani in occasione del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, promosso dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, in collaborazione con realtà come Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio, FIDAE, AGESCI e Cooperativa Auxilium.

I piccoli conduttori – Benedetta, Fithawit, Ascanio e Riccardo – affiancheranno i giornalisti in uno studio trasformato per accogliere il punto di vista dei bambini su temi cruciali come la pace, la povertà, l’ambiente, la scuola, il gioco, lo sport e la fede.

Oltre alle testimonianze dei bambini, lo speciale proporrà collegamenti e servizi dagli inviati Rai in alcune delle aree più delicate del pianeta, come il Medio Oriente, l’Ucraina, gli Stati Uniti, il Perù, il Kenya e la Cina, per offrire uno sguardo globale sull’infanzia nel mondo contemporaneo.

Importante anche la presenza di volti noti del mondo dello spettacolo e della solidarietà: Lino Banfi, Carlo Conti e Cesare Bocci, quest’ultimo in qualità di ambasciatore di Save the Children, porteranno le loro testimonianze accanto a quelle dei bambini, creando un dialogo intergenerazionale autentico e toccante.

Padre Enzo Fortunato ha annunciato l’evento con entusiasmo, definendolo “un grande racconto sulle speranze e sui sogni dei bambini e delle bambine per un mondo migliore”. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione ma anche di festa, in cui i bambini non solo sono protagonisti, ma diventano anche testimoni di un futuro possibile, fatto di dialogo, empatia e attenzione verso gli altri.

Lo speciale del Tg1 si inserisce in un percorso più ampio che la Giornata Mondiale dei Bambini intende promuovere, valorizzando il ruolo attivo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta e solidale.

Un’occasione imperdibile per scoprire, con occhi nuovi, cosa significa oggi essere bambini nel mondo e per ascoltare – davvero – ciò che hanno da dire.