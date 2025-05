Rende. Maria Virginia De Rose: “Un risultato che mi riempie di gioia. Grazie a chi ha creduto in me”

Con un messaggio carico di gratitudine e determinazione, Maria Virginia De Rose commenta il risultato delle recenti elezioni comunali a Rende, esprimendo soddisfazione per il percorso compiuto e per il sostegno ricevuto dai cittadini.

«Il mio grazie più sincero – scrive De Rose – va a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuta con affetto e convinzione. Ma anche a chi, pur avendo fatto promesse, ha poi scelto un’altra strada: anche da questo si cresce».

De Rose rivendica con orgoglio una campagna elettorale condotta senza compromessi, basata esclusivamente sulle proprie idee e sul rapporto diretto con le persone. «Ho affrontato questo cammino a testa alta, da sola, senza “truppe cammellate”, senza comprare consensi. Solo con la forza delle mie idee, del mio impegno e della mia verità», ha sottolineato.

Il risultato ottenuto rappresenta per lei un riconoscimento importante: «Oggi sono felice, perché le persone mi hanno dato fiducia per ciò che sono, non per ciò che potevo offrire in cambio. Questo per me è il riconoscimento più grande».

Grande la soddisfazione anche per aver contribuito all’elezione del nuovo sindaco di Rende, Sandro Principe, definita da De Rose «un passo importante per il futuro della nostra amata città».

Infine, un appello all’impegno collettivo: «Adesso è il momento di rimboccarci le maniche, con passione, coraggio e dedizione, per riportare Rende allo splendore che merita».

Maria Virginia De Rose conclude il suo messaggio con un sentito ringraziamento: «Grazie di cuore a tutti. Con emozione e gratitudine».