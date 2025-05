Perugia intitola una sala della Biblioteca Umanistica a Clara Sereni: l’omaggio della sindaca Ferdinandi

Con una cerimonia carica di emozione e significato, mercoledì mattina la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha annunciato l’intitolazione di una sala della Biblioteca Umanistica a Clara Sereni, scrittrice, amministratrice e figura simbolo dell’impegno civile e culturale della città.

“Un gesto semplice, ma profondamente simbolico” – ha dichiarato la prima cittadina – “proprio quella sala, pensata per accogliere persone con fragilità, porta ora il nome di una donna che ha fatto dell’accoglienza e della cura una visione politica e umana”.

Clara Sereni, scomparsa nel 2018, è stata una delle voci più intense della letteratura italiana contemporanea. Autrice di romanzi, saggi e articoli, ha raccontato con delicatezza e fermezza la propria esperienza di madre di un figlio con disabilità, trasformando la sofferenza in uno strumento di cambiamento, capace di generare inclusione e diritti.

La sala intitolata a suo nome non è solo uno spazio fisico, ma un luogo carico di memoria e di futuro, concepito per accogliere e includere. “Clara è stata – ed è – per me una maestra” ha continuato Ferdinandi, sottolineando come Sereni sia riuscita a tenere insieme “pensiero e azione, tenerezza e rigore”, parlando sempre “il linguaggio della verità”.

La scrittrice ha ricoperto anche un importante ruolo istituzionale, come vice sindaca di Perugia, e ha fondato la Fondazione La Città del Sole, punto di riferimento per le politiche di inclusione e di sostegno alle fragilità. Un’esperienza di frontiera che ancora oggi continua a operare nel segno della solidarietà, della dignità e della giustizia sociale.

“Perugia le deve molto. Io le devo molto” – ha concluso la sindaca Ferdinandi – “E spero che oggi, entrando in quella sala, chiunque possa sentirsi accolto da quello sguardo gentile e tenace che Clara ha lasciato in eredità a tutti noi”.

La cerimonia ha rappresentato non solo un tributo alla memoria, ma anche un impegno a proseguire lungo la strada tracciata da Clara Sereni, nella costruzione di una città capace di includere e di accogliere ogni sua cittadina e cittadino.