Rende. Francesco Valentini eletto nuovo Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria

Francesco Valentini è stato eletto Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. La votazione ha registrato un’affluenza altissima: su 101 aventi diritto, il 95% ha partecipato al voto. Il neodirettore ha ottenuto 85 preferenze, pari all’89% dei voti validi, mentre le schede bianche sono state 11. Assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° novembre 2025 per un mandato della durata di quattro anni.

Nato il 4 luglio 1977, Valentini è Professore Ordinario di Fisica dal novembre 2024. La sua attività scientifica si distingue nei settori della fisica dei plasmi e della fisica spaziale, ambiti nei quali ha conseguito importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera ha saputo coniugare una solida attività di ricerca con un continuo impegno istituzionale all’interno dell’Ateneo.

Tra gli incarichi ricoperti, figura quello di Delegato del Rettore per la progettazione della ricerca tra il 2019 e il 2021. Dal novembre 2021 è membro del Senato Accademico dell’Unical, dove attualmente presiede la Commissione Ricerca e Terza Missione, contribuendo in maniera significativa alla definizione delle politiche di sviluppo scientifico e di impatto sociale dell’Università.

Valentini è anche il referente di Ateneo per la strategia HRS4R – Human Resources Strategy for Researchers, promossa dalla Commissione Europea per la diffusione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori. In questo ruolo ha guidato l’Università della Calabria al conseguimento del prestigioso HR Excellence in Research Award, ottenuto nel 2022 e confermato nel 2024, testimonianza della qualità delle politiche dell’ateneo in materia di ricerca e valorizzazione del capitale umano.

Sul piano internazionale, Valentini è attivamente impegnato nella comunità scientifica. Dal 2021 è membro del Solar System and Exploration Working Group dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, e partecipa allo Science Study Team della missione “Plasma Observatory”, candidata al bando M7 dell’ESA. La missione è dedicata allo studio della magnetosfera terrestre e si propone di ampliare la comprensione dei processi dinamici dello spazio circumterrestre.

In seguito alla sua elezione, Valentini ha espresso la volontà di guidare il Dipartimento con una visione aperta, strategica e inclusiva. «Il Dipartimento di Fisica – ha dichiarato – ha una storia importante e un ruolo cruciale nel panorama scientifico italiano e internazionale. Il mio obiettivo è guidare il Dipartimento con una visione aperta e strategica, ponendo al centro la valorizzazione delle competenze e delle eccellenze interne, la promozione dell’innovazione e di un rinnovato dialogo con il territorio, la società e le istituzioni, sostenendo la crescita delle giovani e dei giovani, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, dinamico e orientato alla collaborazione».

L’elezione di Valentini segna l’inizio di una nuova fase per il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il ruolo nel contesto della ricerca scientifica nazionale e internazionale, promuovendo allo stesso tempo l’apertura verso il mondo produttivo, le comunità locali e i giovani talenti della ricerca.