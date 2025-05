Dolore ad Afragola: trovata senza vita Martina Carbonaro, aveva solo 14 anni

Una notizia che spezza il cuore e sconvolge un’intera comunità: Martina Carbonaro, appena 14 anni, è stata trovata morta questa notte in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio “Moccia” di Afragola nel Napoletano. Il suo corpo è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, al termine di serrate ricerche iniziate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre nella notte di lunedì 26 maggio.

Martina Carbonaro si era allontanata dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, per uscire con un’amica a prendere un gelato. Indossava jeans e una maglietta nera. Poco dopo, secondo quanto riferito dalla madre, avrebbe dovuto incontrare il suo ex fidanzato. L’ultimo contatto telefonico è avvenuto alle 20.30: la giovane aveva detto che sarebbe rientrata a breve, ma da quel momento il silenzio.

Un silenzio spezzato soltanto dal tragico ritrovamento.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero della Procura di Napoli Nord, sono in corso per far luce su un delitto che lascia sgomenti. Il corpo era nascosto, segno di una volontà precisa di occultare quanto accaduto.

“Una tragedia immane”, così l’ha definita il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, che ha espresso il cordoglio dell’intera città:

“Siamo tutti profondamente addolorati per l’orrore dell’inaccettabile morte di una adolescente di 14 anni, a cui è stato tolto il diritto di vivere. È una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità, di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile”.

Il primo cittadino ha inoltre assicurato il massimo impegno da parte delle autorità:

“Sono certo che nulla resterà di intentato nelle indagini in corso per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato. Ringrazio Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco, Polizia municipale e la Prefettura per la tempestività e la professionalità dimostrate.”

Il nome di Martina Carbonaro resterà scolpito nella memoria di Afragola. Una giovane vita spezzata troppo presto, che merita giustizia.