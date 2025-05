Università di Perugia, in vista del voto il candidato Rettore Marianelli annuncia “azioni concrete”

Mancano pochi giorni al voto per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e il professor Massimiliano Marianelli, uno dei candidati in corsa più accreditati per guidare l’Ateneo perugino, ha voluto rivolgersi alla comunità accademica con un messaggio chiaro e orientato alla concretezza.

«A pochi giorni dal voto – ha scritto Marianelli – vogliamo condividere alcune delle azioni concrete che, qualora fossi eletto, prenderanno forma a partire dal 3 novembre 2025». Il docente ha sottolineato l’importanza di «passi chiari» per trasformare il progetto proposto in realtà quotidiana, coinvolgendo «tutte le persone dell’Ateneo».

Nel suo messaggio, diffuso attraverso i canali social della campagna elettorale, Marianelli ha voluto anche augurare una buona settimana a tutta la comunità universitaria, ribadendo un approccio inclusivo e partecipativo. La campagna entra così nella sua fase decisiva, con i candidati pronti a presentare visioni e programmi per il futuro dell’Ateneo perugino.