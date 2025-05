Tublat diventa Digital Company: l’intervista esclusiva a Gianluca Iannotta

L’azienda campana Tublat accelera il passo e si prepara a sfidare i grandi colossi del digitale. Web design, app design, social media, blog management e campagne pubblicitarie: ora Tublat amplia il proprio raggio d’azione con servizi di hosting avanzati, domini a prezzo di costo e soluzioni customizzate per le PMI italiane.

Abbiamo intervistato in esclusiva Gianluca Iannotta, fondatore di Tublat.com, per scoprire le novità in arrivo e capire come questa giovane realtà sta conquistando spazio nel competitivo mercato digitale italiano.

Da web agency a digital company: la nuova sfida di Tublat

Gianluca, Tublat ha sempre puntato a democratizzare il digital marketing per le Aziende. Ora però parliamo di una svolta importante: Tublat diventa Digital Company. Cosa significa esattamente?

«Significa una nuova fase di crescita e consolidamento. Finora siamo stati soprattutto un’agenzia web e mobile, con servizi molto competitivi in siti web, app, social media e campagne pubblicitarie. Ma la nostra ambizione è offrire un ecosistema digitale completo. Per questo stiamo ampliando la nostra offerta con servizi di hosting di altissimo livello, vendita di domini a prezzo di costo, hosting reseller e soluzioni custom come lo sviluppo di piattaforme personalizzate tipo WHMCS.»

Novità tecnologiche: hosting reseller con prestazioni da top player

Parlaci delle novità tecnologiche. Quali sono i nuovi servizi di hosting che Tublat propone?

«Abbiamo investito molto in infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. Ora offriamo hosting reseller con piani che arrivano fino a 8 GB di RAM per cPanel, gestendo ClouLinux per garantire stabilità e sicurezza. Il nostro hosting Linux illimitato si basa su LiteSpeed e SSD NVMe, una combinazione che garantisce velocità eccezionali e affidabilità per ogni tipo di sito.»

Questo tipo di hosting è indicato soprattutto per chi?

«È pensato per professionisti, web agency e piccole aziende che vogliono gestire più siti in modo professionale e scalabile, senza dover rinunciare a performance elevate.»

Vendita domini a prezzo di costo: la strategia per conquistare il mercato

Hai menzionato la vendita di domini a prezzo di costo. Come funziona esattamente questa iniziativa?

«L’idea è semplice ma potente: offrire domini con un prezzo trasparente, quasi al costo, senza i margini esagerati che spesso si trovano sul mercato. In questo modo, vogliamo facilitare la registrazione di domini da parte delle aziende, startup e freelance che magari hanno budget ridotti ma vogliono investire sulla propria presenza digitale senza sorprese.»

Quali estensioni di dominio saranno disponibili?

«Offriremo le principali estensioni come .it, .com, .net, oltre a nuove estensioni emergenti, tutte a prezzi molto competitivi.»

Hosting WordPress e web design integrato: il pacchetto completo per le Aziende

WordPress è la piattaforma più usata al mondo per creare siti web. Come si inserisce Tublat in questo ambito?

«Offriamo pacchetti di hosting specifici per WordPress, ottimizzati per garantire massime performance, sicurezza e facilità di gestione. I nostri server sono configurati per supportare al meglio WordPress, con aggiornamenti automatici, backup e assistenza dedicata. Inoltre, per i clienti che desiderano un unico fornitore, Tublat propone anche un servizio integrato di web design per WordPress, così da poter creare siti professionali, su misura e funzionali, senza dover rivolgersi a più aziende.»

PEC: il servizio indispensabile per amministratori e imprese italiane

In Italia, la PEC è ormai uno strumento fondamentale per le comunicazioni ufficiali. Cosa offre Tublat in questo campo?

«Offriamo piani PEC affidabili, facili da usare e integrabili con i nostri servizi di hosting, così i clienti possono centralizzare tutta la loro infrastruttura digitale in un unico punto di riferimento. È importante sottolineare che gli amministratori delle società in Italia hanno l’obbligo per legge di avere una PEC personale da comunicare al Registro delle Imprese, affinché tutte le comunicazioni ufficiali, come atti e notifiche, siano ricevute in modo certificato. Offriremo quindi supporto anche nella gestione e attivazione della PEC per questi soggetti, rendendo semplice un obbligo che può essere complesso per molti.»

Sviluppo custom e piattaforme su misura: WHMCS e oltre

Parliamo ora dello sviluppo custom. Quali sono le soluzioni che Tublat sta progettando?

«Stiamo sviluppando soluzioni su misura basate su WHMCS, la piattaforma leader per la gestione di hosting e fatturazione. Abbiamo realizzato un gestionale di fatturazione elettronica integrato per WHMCS, che semplifica enormemente gli adempimenti amministrativi per i nostri clienti. Attualmente stiamo lavorando a un modulo dedicato ai rivenditori, sempre basato su WHMCS, che consentirà loro di gestire in modo completo e autonomo tutte le vendite e i servizi.»

Ci sono altre novità legate a WHMCS?

«Sì, stiamo anche sviluppando un modulo CRM integrato per migliorare la gestione dei clienti e delle relazioni commerciali. Inoltre, abbiamo stretto una partnership ufficiale con WHMCS per la vendita delle licenze, così da offrire ai nostri reseller una soluzione “chiavi in mano” completa, con tutti i moduli necessari per rivendere in completa autonomia tutti i servizi Tublat. Il nostro obiettivo è supportare i reseller con una piattaforma potente e personalizzata, pronta all’uso, che possa semplificare e potenziare il loro business.»

Un modello di business vincente e sostenibile per le Aziende italiane

Qual è la vostra missione nel competitivo mercato digitale?

«Offrire alle imprese italiane soluzioni digitali di qualità, accessibili e scalabili. Molte volte le aziende, soprattutto quelle più “piccole” si sentono escluse da servizi digitali avanzati perché troppo costosi o troppo complicati. Noi vogliamo rompere questo schema, fornendo un’offerta completa a costi contenuti, senza rinunciare alla qualità.»

Quali sono i vostri punti di forza?

«Competenza tecnica, flessibilità, prezzi trasparenti e una forte attenzione al cliente. Siamo un’azienda giovane, dinamica, che ascolta continuamente il mercato e i feedback dei clienti per migliorare. Inoltre, il nostro background multidisciplinare ci permette di affiancare i clienti sia sul piano tecnico sia su quello strategico.»

Tublat e il futuro: quali sono i prossimi passi?

Quali altre novità vedremo nel prossimo futuro da Tublat?

«Molte cose! Oltre ai servizi di hosting e domini, stiamo lavorando a diverse piattaforme proprietarie con integrazione di AI per marketing e sviluppo app ancora più performanti. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento digitale a 360 gradi per le aziende italiane, affiancandole dalla costruzione del sito, alla gestione della comunicazione, fino alla completa infrastruttura tecnologica.»

Una storia di resilienza e innovazione dietro a Tublat

Gianluca, tu sei un imprenditore con un percorso fatto di molte sfide e successi. Come hai portato avanti questa visione?

«È stata una strada fatta di tante prove, tentativi e soprattutto resilienza. Dal mio passato nel disbrigo pratiche, fino alla fondazione di Tublat, ho sempre cercato di innovare e trovare soluzioni pratiche che possano realmente aiutare le aziende. La passione per la tecnologia e il digitale mi ha guidato, ma anche la voglia di creare qualcosa di utile per gli altri.»

Qual è il messaggio che vuoi lasciare agli imprenditori e professionisti che stanno leggendo?

«Non smettete mai di credere nei vostri sogni. Il digitale offre opportunità immense, ma bisogna essere pronti a imparare, adattarsi e soprattutto a mettersi in gioco ogni giorno. Noi di Tublat vogliamo essere al fianco di chi ha voglia di fare sul serio, con strumenti concreti e innovativi.»

Conclusione

Tublat non è più solo una web agency. È una digital company in piena espansione, pronta a rivoluzionare il mercato italiano con servizi innovativi e prezzi trasparenti. Grazie alla visione di Gianluca Iannotta e a un team tecnico di alto livello, il futuro sembra luminoso per questa realtà nata nel cuore della Campania, con la voglia di conquistare tutta Italia e oltre.