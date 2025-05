Università di Perugia, Gammaitoni: “Proteggere l’Ateneo significa difendere conoscenza e merito, non il populismo”

“Proteggere l’Università significa proteggere la conoscenza ed il merito che su questa si basa. Dovrebbe interessare tutti, sia a destra che a sinistra. Tranne ai populisti”. Lo afferma Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, in una riflessione sul ruolo degli atenei in un contesto politico sempre più condizionato dal populismo.

“Che relazione c’è tra la cultura di destra e il populismo?” – si chiede Gammaitoni – “In teoria la destra esalta il merito, che si basa sulla conoscenza, mentre il populismo disprezza la conoscenza. Eppure, quando destra e populismo si saldano, come accaduto in questi mesi negli USA, il nemico numero uno diventano proprio le università, il luogo per eccellenza dove la conoscenza viene creata.”

Un messaggio forte, quello del fisico e docente, che pone la difesa dell’istituzione universitaria al centro del dibattito pubblico, sottolineando come l’attacco alla conoscenza sia sintomo di una deriva che va contrastata con decisione.