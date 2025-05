“Notizie Oggi” su Canale Italia: una domenica mattina di grande televisione con la testimonianza di Silvia Tancini

Interventi telefonici in diretta, messaggi alla redazione, emozioni autentiche. Il programma Notizie Oggi, in onda su Canale Italia e condotto da Massimo Martire, si conferma un successo editoriale, rafforzando il ruolo dell’emittente come vera “TV della gente”.

Domenica mattina, poco prima delle 7 e fino oltre le 7:30, è andato in onda un momento di televisione di qualità al servizio del pubblico. Protagonista una toccante intervista a Silvia Tancini, 59 anni, donna coraggiosa e determinata, che ha saputo trasformare la propria sofferenza in un messaggio di speranza per tutti, soprattutto per i giovani.

Affrontando una grave malattia che da anni la mette alla prova, Silvia ha trovato nel Dipartimento di Filosofia dell’Università di Perugia una seconda famiglia e la forza per reagire. Grazie all’accoglienza ricevuta, è riuscita a laurearsi, coronando un sogno e dimostrando che non è mai troppo tardi per realizzarsi. “L’ateneo perugino – ha detto – non lascia indietro nessuno”, sottolineando la straordinaria umanità dei docenti.

In diretta ha dialogato con il prof. Massimiliano Marianelli, direttore del Dipartimento e attuale candidato Rettore, esprimendogli profonda gratitudine. Il momento di forte impatto emotivo ha commosso il pubblico e lo stesso conduttore Massimo Martire, volto storico della televisione italiana con oltre 40 anni di carriera.

Durante la trasmissione, il prof. Marianelli ha anche risposto in modo puntuale alle domande dei telespettatori su temi attuali come la libertà dell’informazione e l’inclusività del sistema universitario. È emerso con chiarezza anche l’ottimo lavoro svolto dal prof. Marco Moschini, relatore della tesi di laurea della dottoressa Tancini.

La sua preparazione, la passione per lo studio, la fede e il sostegno affettivo hanno reso possibile una vera e propria rinascita. La vita è bella – questo il messaggio – e Silvia Tancini ne è una testimone autentica.

La trasmissione sarà presto disponibile in streaming. Appena sarà online, vi informeremo.