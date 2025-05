Perugia. Silvia Tancini, un esempio di forza: la sua laurea nonostante il tumore sarà raccontata su Canale Italia

La straordinaria storia di Silvia Tancini sarà sulla TV nazionale. Domenica 25 maggio, dalle ore 06:50 alle 07:30, su Canale Italia andrà in onda un’emozionante puntata di Notizie Oggi, diretta dal giornalista Massimo Martire, che racconterà il percorso di vita e di coraggio della 59enne umbra.

Silvia, affetta da una malattia oncologica incurabile e dolorosa, ha coronato il suo sogno: laurearsi in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche all’Università degli Studi di Perugia, dimostrando che la forza della mente può superare anche le sfide più dure. «Nel dolore si cela ogni forma di insegnamento», ha dichiarato Silvia, incarnando un messaggio potente di speranza e resilienza.

Un appuntamento imperdibile per chi crede nella forza della volontà, nello studio come riscatto e nella testimonianza di chi, come Silvia, ha scelto di non arrendersi mai.

📺 Non perderti questa storia che commuove e ispira: domenica 25 maggio su Canale Italia, ore 06:50.

