Ischia celebra il Maestro: arriva “La vicina di Zeffirelli”, il libro di Gaia Zucchi che svela il lato più intimo del regista

Mentre in tutta la Campania risuona l’eco dei festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, sull’isola d’Ischia si accendono i riflettori su un evento culturale che promette di arricchire l’universo già eclettico di Franco Zeffirelli. Martedì 27 maggio, alle ore 19.00, presso il Samara Luxury Beach Club, sarà presentato il libro best seller “La vicina di Zeffirelli” di Gaia Zucchi, edito da De Nigris Editori.

Il volume, già alla terza ristampa con oltre 10.000 copie vendute, rappresenta molto più di una semplice biografia: è un racconto ironico, intimo e irriverente che apre una finestra sul lato umano e inedito del celebre regista. Gaia Zucchi, attrice e vicina di casa di Zeffirelli per oltre quindici anni, restituisce il ritratto di un genio sorprendentemente simpatico, affettuoso e fuori dagli schemi.

La presentazione si svolge in un contesto denso di significati culturali e sportivi. Zeffirelli, noto per la sua passione per la Fiorentina e le vivaci rivalità calcistiche, nutriva un rapporto di profonda stima con la famiglia De Laurentiis. Un legame ereditato dal sodalizio con Dino De Laurentiis, produttore di “Romeo e Giulietta”, e proseguito con l’attuale presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che il Maestro elogiò pubblicamente in un’intervista a Il Napolista. Ma la connessione con Napoli andava ben oltre il calcio: Zeffirelli scelse infatti il Teatro di San Carlo per alcune delle sue regie liriche più memorabili, come Aida (1962), Cavalleria Rusticana e Pagliacci (1982).

Durante l’evento, l’autrice anticiperà nuovi dettagli sul rapporto del regista con il mondo dello sport e con i De Laurentiis, offrendo spunti inediti sulla sua visione della cultura e della vita. La serata, organizzata da Giovanni Ferrandino e condotta dal giornalista sportivo Antonello Greco, vedrà anche la partecipazione dell’attrice Chiara Pavoni, che interpreterà brani tratti dal libro, e del cantautore isolano Vincenzo D’Anna, che arricchirà l’incontro con momenti musicali.

A seguire, cocktail offerto da Figaro Burger House e dal ristorante La Rosa dei Venti.

📚 Dettagli Evento

Cosa: Presentazione del libro La vicina di Zeffirelli di Gaia Zucchi

Quando: Martedì 27 maggio, ore 19.00

Dove: Samara Luxury Beach Club, Ischia

Con: Chiara Pavoni, Vincenzo D’Anna

Ingresso libero – segue cocktail