Perugia. Torneo solidale “Strada Facendo”: in campo Polizia Locale e giovani richiedenti asilo

Una partita di calcio all’insegna dell’inclusione, del rispetto e della solidarietà. Si è svolto oggi presso l’antistadio Renato Curi il primo torneo “Strada Facendo”, che ha visto sfidarsi in un incontro amichevole la Polizia Locale di Perugia e un gruppo di ragazzi richiedenti protezione internazionale.

A raccontarlo è Antonio Donato, delegato comunale alla Sicurezza del Comune di Perugia. «Ho avuto l’onore di consegnare le targhe alle due squadre e premiare con la Coppa i vincitori dell’incontro, ovvero gli agenti della nostra Polizia Locale» – ha dichiarato Donato.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la cooperativa sociale Unitadis Redintegratio, è stata resa possibile grazie al supporto dell’A.C. Perugia, che ha messo a disposizione spazi e risorse. Un ringraziamento speciale è andato anche alla comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi.

«Quando ognuno dà il meglio di sé nel rispetto dell’altro, anche solo per un’ora – ha sottolineato Donato – la città si fa più giusta, più viva, più unita». Un evento che ha trasformato un semplice incontro sportivo in un gesto concreto di comunità e dialogo. L’auspicio degli organizzatori è che l’esperienza possa essere ripetuta in futuro.