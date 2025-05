Incidente stradale tra Terni e Marmore: cinque feriti lievi

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16:30, lungo la strada che collega Terni al paese di Marmore. Due le auto coinvolte nello scontro, con un bilancio di cinque persone rimaste ferite in modo lieve.

Sul posto è intervenuta la Squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni, che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e ad estrarre i passeggeri dalle auto. I cinque occupanti, tutti con ferite non gravi, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale.