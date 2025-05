Perugia. Massimiliano Marianelli: “Cura, relazioni e comunità” al centro della visione per l’Ateneo

“La mia idea di Ateneo? Una comunità attenta ai più deboli, capace di prevenire e affrontare le fragilità che continuano ad emergere”. Così Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di rettore dell’Università degli Studi di Perugia, sintetizza la sua visione nell’intervista rilasciata al Corriere dell’Umbria (edizione del 23 maggio 2025, a cura di Francesca Marruco).

Docente di Filosofia Morale e direttore del Dipartimento FISSUF, Marianelli propone un’università fondata su tre pilastri: cura, relazioni e comunità. Un modello accademico che guarda al benessere degli studenti e del personale, alla sostenibilità ambientale e al rafforzamento del legame tra Ateneo e territorio.

Tra i punti chiave del suo programma: il potenziamento dei servizi di supporto psicologico e didattico, in particolare per studenti con disabilità e DSA; la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo; l’attivazione di centri per l’orientamento e il job placement; e il miglioramento dell’accessibilità agli alloggi universitari.

“Voglio un’università che ascolta, che agisce in modo responsabile, e che si fa carico delle esigenze della comunità accademica”, ha dichiarato Marianelli al Corriere dell’Umbria. L’obiettivo è costruire un Ateneo che sia “utile anche per il territorio”, attento alla pace sociale, all’inclusione e alla transizione ecologica e culturale.