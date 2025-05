Luca Gammaitoni: “L’Università di Perugia ha bisogno di una torta più grande, non di litigare sulle fette”

Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore dell’Università di Perugia, ha ringraziato pubblicamente il Corriere dell’Umbria per l’attenzione riservata alla sua campagna elettorale. In un messaggio diffuso online, ha commentato il contenuto dell’articolo, sottolineando un punto cruciale del suo programma.

“Il titolo del pezzo può preoccupare qualche collega, timoroso che si torni a un passato in cui si pensava che la maggior parte delle risorse economiche finisse alla Facoltà di Medicina, anche a discapito delle altre aree. Ma non sarà così”, ha affermato Gammaitoni.

Secondo il docente, il vero problema non risiede nella distribuzione interna dei fondi, bensì nella scarsità complessiva delle risorse disponibili: “Se la torta è piccola, non ce n’è per nessuno e continueremo a diminuire, fino all’estinzione. Se invece la torta è grande, ce ne sarà per tutti e l’intera Università potrà crescere”.

Il candidato conclude con un appello chiaro: “Eleggiamo un Rettore capace di portare nuove risorse in Ateneo e ce ne sarà per tutti”.

Gammaitoni punta dunque su un’idea di sviluppo inclusivo, in cui l’interesse collettivo prevale su divisioni settoriali, per rilanciare l’Ateneo perugino.