Perugia. Iniziativa pubblica con Nicola Fratoianni a Piccione per raccontare la missione in Palestina

Si terrà domenica 25 maggio a partire dalle ore 15:30, presso l’Associazione Bocciofila / Circolo Arci di Piccione (Via Eugubina, Perugia), l’iniziativa pubblica dal titolo “Occhi in Palestina: voci, diritti, resistenza”. L’incontro vedrà la partecipazione di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, appena rientrato da una missione nei territori palestinesi, tra Gaza e Cisgiordania.

Fratoianni porterà una testimonianza diretta sulle condizioni drammatiche vissute dalla popolazione civile, sottolineando come da oltre 580 giorni le persone vivano sotto assedio, tra bombardamenti, carestia, epidemie e distruzione. Un conflitto che, secondo l’esponente politico, rappresenta “un genocidio che si consuma sotto gli occhi del mondo”.

All’evento interverranno anche un rappresentante dell’Unione Studenti Palestinesi di Perugia, Michela Grigi di Assopace Palestina e Fabio Barcaioli, Assessore regionale alla Pace. È previsto inoltre un saluto istituzionale del consigliere regionale Fabrizio Ricci (Avs).

L’incontro si inserisce in un ciclo di appuntamenti promossi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Palestina e sostenere il rispetto dei diritti umani nei territori occupati.