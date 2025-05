Da un sogno italiano al successo brasiliano: la storia della famiglia Leta

Negli anni Cinquanta, l’Italia era ancora segnata dalle ferite della guerra. Le opportunità scarseggiavano e molti giovani guardavano oltre l’oceano con la speranza di un futuro migliore. Tra loro c’erano Mario e Francesco Leta, due fratelli originari del Sud Italia, cresciuti con il profumo del pane appena sfornato, l’eco delle tradizioni contadine e un sogno nel cuore: costruire qualcosa di grande, insieme.

L’arrivo a Rio de Janeiro

Nel 1958, con pochi risparmi e tanta determinazione, i fratelli sbarcarono a Rio de Janeiro, una città vibrante e piena di contrasti. Iniziarono vendendo prodotti freschi in una piccola bancarella al mercato di Ipanema, quartiere che negli anni sarebbe diventato simbolo della dolce vita carioca. Con il sorriso, la cordialità e la qualità dei prodotti, in poco tempo conquistarono la fiducia dei residenti.

Nasce il primo supermercato

Nel 1959, quel piccolo banco si trasformò in qualcosa di più grande: nacque il primo negozio Zona Sul, nome scelto in omaggio alla zona della città che li aveva accolti. Era molto più di un semplice punto vendita: era un luogo dove si respirava calore umano, dove ogni cliente veniva chiamato per nome, dove si mescolavano cultura italiana e spirito brasiliano.

Una rete di successi

Col passare degli anni, la piccola impresa si trasformò in una solida rete di supermercati, diventando un punto di riferimento per la spesa di qualità e l’esperienza gastronomica a Rio. Oggi Zona Sul conta oltre 40 filiali, inclusa una nella splendida Angra dos Reis, e continua a innovare nel rispetto delle tradizioni che l’hanno resa grande.

I valori di sempre

Il segreto del successo della famiglia Leta? Non è solo il lavoro duro, ma l’amore per la comunità, il rispetto per il cliente e la valorizzazione dei collaboratori. Oggi l’azienda conta migliaia di dipendenti e si distingue anche per le iniziative ambientali, culturali e sociali che sostiene in tutto lo Stato di Rio de Janeiro.

Un ponte tra due mondi

La storia della famiglia Leta è il simbolo di un ponte tra due mondi: quello delle radici italiane, profonde e tenaci, e quello brasiliano, solare e creativo. È la dimostrazione che con passione, integrità e visione, un sogno può attraversare l’oceano e trasformarsi in realtà.