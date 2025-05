Il futuro sostenibile dell’eCommerce: Fattoretto, Nexi, Trustpilot e Spoki uniti per una crescita organica e strategica

Massimo Fattoretto è intervenuto ieri all’evento “Il futuro sostenibile dell’eCommerce: vendere meglio, ridurre i costi”, organizzato da Fattoretto Agency in collaborazione con Nexi Italy, Trustpilot Italia, Spoki e t.bd think by diennea. L’incontro, moderato da Mario Bagliani del Consorzio Netcomm, ha visto salire sul palco anche @moniilove90 e @ilrompipalleblog.

Il focus dell’evento è stato sulla sostenibilità economica nel commercio elettronico, intesa non come un obiettivo casuale ma come il risultato di una strategia ben strutturata basata su dati, contenuti, obiettivi chiari, automazioni e monitoraggio costante.

Durante l’intervento, Fattoretto ha evidenziato l’importanza della formazione continua e dell’investimento in asset proprietari, fondamentali in un contesto in cui algoritmi, concorrenza e aspettative si evolvono rapidamente.

Tra i temi affrontati:

l’uso combinato di SEO e Intelligenza Artificiale per aumentare redditività e visibilità a lungo termine;

per aumentare redditività e visibilità a lungo termine; il valore spesso sottovalutato di contenuti e dati per costruire un business sostenibile;

per costruire un business sostenibile; le strategie per ottimizzare i flussi interni, abbattere i costi e migliorare i margini.

“Il futuro dell’eCommerce è nelle mani di chi sceglie di costruire, non solo di rincorrere”, ha concluso Fattoretto, ringraziando tutti i partecipanti e i partner che hanno contribuito al valore del confronto.

Un messaggio chiaro per le aziende digitali: puntare sulla sostenibilità non è un’opzione, ma una necessità strategica.