Perugia. Il Questore premia il personale distintosi per impegno e professionalità

Mercoledì mattina, il Questore di Perugia, Dario Sallustio, ha consegnato alcuni premi in denaro al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del servizio. L’iniziativa rappresenta un segno concreto di riconoscenza per il lavoro svolto e un incentivo a proseguire con dedizione e senso del dovere. Il Questore ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze interne, rinnovando la fiducia nell’intero corpo di Polizia e incoraggiando tutti a continuare con lo stesso spirito di servizio.

La cerimonia si è svolta in un clima di partecipazione e gratitudine, a testimonianza del forte legame tra i vertici della Questura e il personale operativo.