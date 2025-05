Play-off ritorno secondo turno nazionale eliminato il Crotone dal Vicenza squadra ben preparata per questo torneo

Vicenza 1

Crotone 0

Marcatori: 20° Ferrari

Vicenza (3-4-1-2): Confente, Cuomo (Talarico), Leverbe, Sandon, De Col (Della Morte), Carraro, Ronaldo (Della Latta), Zonta (Rossi), Costa, Rauti, Ferrari (Morra). All. Vecchi

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Oviszach), Cocetta, Armini (Rispoli), Giron, Gallo (Barberis), Vinicius, Silva (Tumminello), Gomez, Vitale, Murano (Ricci). All. Longo

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Manuel Marchese (Pavia)-Andrea Pasqualetto (Aprilia)

Quarto giudice a bordo campo: Valerio Pezzopane di Aquila

Var: Manuel Volpi di Arezzo – Avar: Nicolò Turrini di Firenze

Ammoniti: Armini, Silva, Vinicius, Sandon, Ferrari

Angoli: 9 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 4 minuti

Minuto di raccoglimento in ricordo del pugile Nino Benvenuto.

Quarti di finale play-off il massimo traguardo raggiunto dal Crotone negli ultimi tre campionati di Lega Pro e con il rammarico di non essere andato oltre per avere steccato la partita d’andata. È la regola che impone di conquistare più punti nei due incontri e subire meno gol. Contro il Vicenza i pitagorici non ce l’hanno fatta a superare il turno ed accedere alla semifinale ma escono dai play-off a testa alta e con un buon materiale umano che consente di programmare la prossima stagione pensando ad un diverso traguardo. La partita del “Romeo Menti” sarà ricordata dalla tifoseria pitagorica per la prestazione fatta dalla squadra che non ha superato il turno.

Formazione senza gli squalificati difensori centrali Cargnelutti, Di Pasquale al cui posto rispettivamente Cocetta e Armini. Difensori laterali Guerini a destra, Giron a sinistra. Conferma di Vinicius in coppia con Gallo nella zona mediana. Novità nel centrocampo dove il Crotone piazza l’attaccante Gomez, al posto di Tumminello, metronomo ai cui lati Vitale a sinistra e Silva a destra in sostituzione di Ricci. Murano prima punta. Tra i pali la presenza di D’Alterio, senza se e senza ma.

Mister Vecchi con riferimento alla sfida dell’andata ha lasciato fuori Della Latta, Laezza, Morra e schierati Sandon, Ronaldo, Ferrari.

Avvio del gioco e sembra un Crotone che deve difendere il risultato da come rimane intanto nella propria metà campo. La solita tattica predisposta da Longo con continui passaggi tra i componenti della difesa senza mai sviluppare l’azione in profondità. Diversamente dal Vicenza che dal primo minuto si presenta davanti a D’Alterio con giocate da gol. Sesto minuto Zonta manda il pallone di poco oltre la traversa. Dodicesimo minuto annullato per fuori gioco il gol ai locali. Diciottesimo minuto ancora Zonta in area potrebbe segnare se Armini non avesse respinto il pallone. Non si scompone il Vicenza padrone del campo e al minuto venti passa in vantaggio. Il gol merito di Ferrari dopo avere evitato Armini e fulminato D’Alterio con un perfetto tiro. Dopo il gol subito diventa veramente impossibile per il Crotone trovare la qualificazione dovendo segnare tre gol. Azione da gol per il Crotone al trentacinquesimo con Tumminello, subentrato a Silva, con un tiro dalla distanza che Confente respinge in angolo. Ancora Tumminello al minuto quarantuno manda il pallone a sfiorare il palo alla sinistra del portiere. Dopo il gol subito e l’ingresso di Tumminello il Crotone più propositivo in fase offensiva. Le tre punte in campo dopo l’uscita di Silva, hanno messo in difficoltà la difesa vicentina e questo ha dimostrato co me si sarebbe dovuto predisporre il Crotone dall’inizio.

Ripresa che inizia con il Vicenza che evidenzia la stessa aggressività del primo tempo. Minuto quarantasette Ferrari da fuori area manda il pallone a sfiorare il palo. Cambi nel Crotone ad inizio ripresa: dentro Rispoli per il “fantasma” Armini, e Barberis per lo spento Gallo. Con il trascorrere dei minuti è sempre il Vicenza a tentare la via del gol in particolare con Rauti. Ciò che abbonda nel Crotone sono i grampi dei giocatori e questo chiama in causa la preparazione atletica. Occorreva, per passare il turno, una vittoria con minimo due gol di vantaggio. Questo non è avvenuto e il mancato successo non rappresenta una novità per la squadra di mister Longo che non vince in trasferta dalla 24esima giornata (Messina vs Crotone 0-2) nel normale campionato.

Tumminello, Gomez, Vinicius, Giron appena sufficienti, nella generale mediocrità.