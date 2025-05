Papa Leone XIV. La presidente Proietti alla messa di inizio pontificato

“Una profonda e bellissima emozione assistere questa mattina alla messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV”. Così la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha commentato la sua partecipazione alla solenne celebrazione che si è svolta sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Invitata alla cerimonia, Proietti ha descritto come particolarmente toccante il momento in cui al nuovo Pontefice sono stati consegnati il Pallio di lana bianca – simbolo del buon pastore – e l’Anello del Pescatore, emblema dell’autenticità della fede.

“Ancora più struggente – ha aggiunto – la commozione provata quando durante l’omelia Papa Prevost ha pronunciato la parola pace. Insieme alle migliaia e migliaia di persone presenti in San Pietro abbiamo applaudito con grande entusiasmo”.

La presidente ha infine sottolineato l’importanza del messaggio lanciato da Leone XIV: “Facciamo nostro il messaggio di pace del Papa, una pace che va costruita ogni giorno e tutti insieme. Tutti siamo chiamati all’impegno per far sì che le armi tacciano presto e per sempre”.