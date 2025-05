Incontro tra Meloni, Vance e von der Leyen: “Rilanciare il dialogo tra UE e USA”

Giornata di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il Vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Durante il confronto, definito “costruttivo” dalla premier, si è discusso del rilancio del dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti, in un momento cruciale per gli equilibri geopolitici mondiali.

“L’Italia intende fare la sua parte – ha dichiarato Meloni – per rafforzare la cooperazione transatlantica. Libertà, democrazia e centralità della persona sono i valori comuni su cui costruire un futuro più sicuro, prospero e stabile”.

La Presidente del Consiglio si è detta “orgogliosa di questo passo in avanti per l’unità dell’Occidente”, sottolineando l’importanza di un fronte comune tra Europa e Stati Uniti per affrontare le grandi sfide globali.