Anna Pesce annuncia: “Scriverò un libro tutto mio, una sfida personale”

Anna Pesce (Indipendenza) ha condiviso con entusiasmo un progetto che coltiva da tempo: la scrittura di un libro. “È un pensiero che sto maturando già da diversi anni”, ha dichiarato. La passione per la scrittura l’accompagna fin dall’adolescenza, quando, a soli 13 anni, ha iniziato a scrivere.

La sua scelta non nasce dal desiderio di fama o guadagno, ma da un’esigenza interiore: mettersi alla prova. “Lo farò semplicemente per sfidare me stessa ancora una volta”, ha spiegato. Per lei, le vere sfide iniziano dentro di noi. Un progetto personale e autentico, che promette di raccontare molto più di una semplice storia.