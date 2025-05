Londra apre un nuovo capitolo con l’Unione Europea: verso un riavvicinamento post Brexit

Dopo anni di distacco e tensioni seguite alla Brexit, Londra sembra pronta a voltare pagina. Il premier Keir Starmer ha manifestato l’intenzione di firmare un nuovo accordo con l’Unione Europea per ristabilire legami più stretti con i 27 Paesi membri. Lo ha annunciato Downing Street alla vigilia del primo vertice ufficiale post Brexit tra il Regno Unito e l’Unione Europea, previsto per lunedì a Londra.

L’incontro segna un momento cruciale nei rapporti euro britannici: sarà l’occasione per concordare misure concrete volte a rafforzare la cooperazione in ambiti strategici come commercio, sicurezza e transizione energetica. Il summit rappresenta anche un segnale politico forte: sotto la guida di Starmer, Londra cerca un nuovo equilibrio con l’Europa, mantenendo l’indipendenza acquisita con la Brexit ma puntando a una maggiore integrazione pragmatica.

La mossa è accolta con interesse a Bruxelles, dove si guarda con favore ad una possibile stabilizzazione dei rapporti. L’obiettivo comune è costruire un partenariato solido e duraturo, in grado di affrontare insieme le sfide globali. Il riavvicinamento tra Londra e l’Ue, pur senza un ritorno nell’Unione (per il momento), segna un cambio di rotta significativo nella politica estera britannica.