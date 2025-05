Soriano Calabro. Monardo querela Giletti: “Accuse false e infondate nella trasmissione Lo stato delle cose”

Domenico Monardo e la società Dolciaria Monardo srl hanno reso noto di aver dato mandato ai propri legali per presentare una querela penale nei confronti del conduttore Massimo Giletti e di chiunque abbia collaborato con lui in riferimento alla trasmissione “Lo stato delle cose”, andata in onda lo scorso lunedì 12 Maggio.

Secondo quanto riferito da Monardo e dalla società, durante la trasmissione sarebbero stati attribuiti loro “fatti gravissimi, falsi e destituiti di ogni fondamento”. Essi sottolineano come tali accuse non troverebbero riscontro nell’indagine penale richiamata nel corso del programma e di essere “assolutamente estranei” ai reati per i quali si procederebbe in tale indagine.

La nota diffusa fa inoltre riferimento a un precedente episodio di cronaca, riportato da vari siti di informazione, in cui Massimo Giletti avrebbe avanzato pubblicamente accuse poi rivelatesi false nei confronti di un intero nucleo familiare di persone incensurate, presentandole come componenti di una famiglia mafiosa operante nel Monrealese.

Al momento, si attende il deposito formale della querela penale e l’eventuale avvio di procedimenti giudiziari legati a quest’ultima segnalazione riguardante la trasmissione “Lo stato delle cose”.

Fonte: calabriadirettanews.com