Palmi celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità con un grande convegno all’IIS “Einaudi-Alvaro”

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, giovedì 22 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, l’aula conferenze dell’Istituto Tecnico Agrario dell’IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi ospiterà un importante convegno dal titolo: “Biodiversità, impollinatori, cambiamento climatico”, ispirato al tema internazionale “Armonia con la natura e sviluppo sostenibile”. L’evento rientra nella campagna nazionale “La sostenibilità ci riguarda da vicino. #moltodavicino” promossa dal Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 organizzato da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed è stato ufficialmente incluso nelle celebrazioni internazionali dell’“International Day for Biological Diversity” riconosciute dalla Convention on Biological Diversity (CBD) dell’ONU.

La manifestazione vedrà la partecipazione di studenti, docenti, tecnici e apicoltori, con gli interventi di esperti qualificati su biodiversità, ruolo degli impollinatori — in particolare le api — e le sfide legate al cambiamento climatico.

L’iniziativa, organizzata dall’IIS “Einaudi – Alvaro”, gode del patrocinio del Comune di Palmi, dei Carabinieri Forestali – Raggruppamento Biodiversità, del GAL Batir, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Reggio Calabria, del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Reggio Calabria, di Save Your Globe con l’European Climate Pact, di Bee It, Q8 e Diachem S.p.A.

A moderare il convegno sarà il prof. Rosario Previtera, agronomo e EU Climate Pact Ambassador. Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico prof. Giuseppe Eburnea, del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e del presidente del GAL BATIR Emanuele Oliveri, seguiranno gli interventi tecnici:

Antonino Sgrò (Presidente Federazione Ordini Agronomi e Forestali Calabria): “Biodiversità e cambiamento climatico”

Durante l’evento si svolgerà anche la cerimonia di riconoscimento per gli iscritti Senior al Collegio dei Periti Agrari di Reggio Calabria.

A seguire, presso l’Azienda agraria e didattica “Regina Elena – 1912”, sarà inaugurata un’Oasi apistica con piante mellifere erbacee e arbustive donate da Bee It e dai Carabinieri Forestali, nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro”. Gli studenti provvederanno anche al travaso di quattro sciami donati da Bee It e Q8, nell’ambito del progetto “Save the Bees”.

In contemporanea, la sala conferenze ospiterà la mostra di pittura “I colori della natura” dell’artista palmese Suan (Antonino Surace). La manifestazione si concluderà con un “buffet biodiverso e a km zero” a cura degli studenti e docenti dell’Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’IIS.

In preparazione all’evento principale, sono previsti due momenti di avvicinamento:

Martedì 20 maggio , in occasione del World Bee Day , si terrà la seconda edizione di “Agr.Aria di Primavera” , in collaborazione con il Soroptimist Club di Palmi .

, in occasione del , si terrà la seconda edizione di , in collaborazione con il . Mercoledì 21 maggio, un seminario sulla biodiversità organizzato insieme al Lions Club di Palmi, che donerà ulteriori quattro famiglie di api all’azienda agraria della scuola.

Un evento di rilievo nazionale e internazionale che rappresenta un orgoglio per l’intera comunità scolastica dell’Einaudi-Alvaro, guidata dal dirigente scolastico prof. Giuseppe Eburnea, con il prezioso supporto del vicario prof. Riccardo Rossetti, della prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, dello staff di dirigenza, dei docenti di indirizzo e dell’intero corpo docente e tecnico.

Per info:

IIS “Einaudi-Alvaro” – Palmi (RC) – [email protected]

SAVE YOUR GLOBE APS-ETS – [email protected]